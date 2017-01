Actualités, Agenda, Articles 10 ans d’innovations RSE ! 25 janvier 2017

Salon PRODURABLE – Mardi 14 et mercredi 15 mars 2017 – Palais des Congrès de Paris – Porte Maillot

La 10e édition de PRODURABLE, le salon des acteurs et des solutions pour le développement durable et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), se tiendra les 14 et 15 mars prochains avec au coeur de ses messages : l’innovation et le partage !

En 10 ans, le salon PRODURABLE est devenu LE forum de la RSE. L’édition 2017 sera l’occasion de faire le point sur

l’évolution de la RSE et de réfléchir à son avenir et ses dynamiques. Aujourd’hui incontournable au coeur de l’entreprise,

le lien entre performance et RSE n’est plus à démontrer. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses et volontaires

à évaluer et communiquer leurs impacts ESG et à intégrer la RSE à leur stratégie de positionnement.

En savoir plus : www.produrable.com