10e édition du Salon de la Maison Neuve à Bordeaux

Du 15 au 17 septembre 2017, le salon de la Maison Neuve se tiendra au Parc des Expos de Bordeaux-Lac, Hall 3.

Dans la métropole bordelaise, comme dans le reste de l’Hexagone, le marché de la maison neuve bénéficie d’une dynamique en sensible accélération.

La Gironde, et plus largement l’ex-région Aquitaine, dont l’attractivité n’a jamais été aussi forte, s’inscrivent pleinement dans cette tendance puisqu’en 2016, les ventes de maisons individuelles en diffus ont bondi de 22%.

Pour la première fois cette année, et pour répondre à l’augmentation de sa fréquentation, le salon ouvrira ses portes aux visiteurs dès le vendredi après-midi à 14h.

Il proposera un programme enrichi de conférences thématiques, des rencontres avec plus d’une soixantaine d’exposants, dont 43 constructeurs de maisons individuelles – un record depuis la création du Salon -, des banques et organismes de financement, des cabinets de conseil et d’expertise, des aménageurs-lotisseurs, etc.

Un nouvel espace de consultation dédié à l’investissement immobilier défiscalisant avec une maison individuelle, est aussi créé. Il sera bien sûr toujours possible de visiter les maisons grandeur nature du village Homexpo.

Vendredi 15 septembre, 14h à 18h – Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 10h à 18h.

