11e Salon du Logement Neuf  à Bordeaux

Du 6 au 8 octobre, les Allées de Tourny accueilleront le Salon du Logement Neuf de Bordeaux, rendez-vous biannuel organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers Aquitaine Poitou-Charentes et son président Alain Ferrasse.

Cette 11e édition permettra aux investisseurs, primo et secondo-accédants, de découvrir près de 170 programmes et 4 000 logements neufs, une offre record depuis la création de l’événement en 2012.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole soutiennent activement le secteur du logement neuf. Si l’achat d’un bien immobilier neuf offre à tous de nombreux avantages (Prêt à Taux Zéro, TVA réduite à 5,5%, Loi Pinel) et garanties (parfait achèvement, biennale, décennale et assurance dommages-ouvrages), deux dispositifs spécifiques à la métropole bordelaise permettent d’aider de façon significative les futurs acquéreurs locaux : il s’agit du Passeport 1er Logement de la Ville de Bordeaux et du Prêt 0% de Bordeaux Métropole.

De son côté, le Salon du Logement Neuf constitue un indicateur particulièrement révélateur de la santé du marché local. Signe du redressement observé ces dernières années, les deux précédentes éditions de la manifestation ont enregistré d’excellents chiffres de fréquentation. Celle de septembre 2016 a comptabilisé près de 2 800 entrées tandis que la 10ème édition, organisée en avril 2017, en a totalisé près de 3 000, soit deux des meilleurs scores de la manifestation depuis ses débuts.

Selon Alain Ferrasse, Président de la FPI Aquitaine Poitou-Charentes, le marché du neuf à Bordeaux a connu en 2016 une évolution « absolument exceptionnelle » en enregistrant « la plus forte progression en nombre de réservations sur le territoire national, en hausse de 40% en 2016 par rapport à 2015 ». Illustrant et soutenant une tendance qui ne devrait pas faiblir en 2017, cette 11e édition accueillera 35 exposants et présentera près de 170 nouveaux programmes et de 4 000 logements neufs allant du T1 au T5, des chiffres records depuis la création de ce rendez-vous.