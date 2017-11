150 logements en bois vont pousser en Suède

Il s’agit de l’un des plus grands projets de construction en bois pour les pays nordiques à ce jour. Dans le sud de la Suède, à Växjö, un programme résidentiel de 150 appartements est en cours de construction. L’un des bâtiments d’habitation comptera 8 étages.

Les travaux viennent tout juste de débuter sur le chantier du projet Trummens Strand. À l’horizon 2018-2019, 150 logements compléteront ainsi l’offre de la municipalité de Växjö.

« Nous avons établi une stratégie spécifique de construction en bois, afin de donner encore plus d’élan au regain d’intérêt pour le bois, souligne Anna Tenje, à la tête du conseil municipal de la ville. Notre objectif est qu’à l’horizon 2020, au moins 50 % des constructions nouvelles de la ville soient en bois. Nous sommes bien partis et, à 67 %, le chiffre de 2016 est extrêmement encourageant. »

En Suède, les constructeurs observent en effet un regain d’intérêt pour la construction durable, et le bois en particulier. « Le bois est le seul matériau de construction entièrement renouvelable, donc du point de vue de la protection de l’environnement, il n’y a pas mieux », explique Mikael Lindberg, Responsable commercial pour la Scandinavie de la division Wood Products de Stora Enso.

L’entreprise a été choisie pour fournir 6 300 m3 de bois lamellé-croisé pour le chantier. L’un des bâtiments d’habitation à l’architecture originale comptera huit étages.

« Le plus important pour moi en tant qu’architecte, est qu’on sente la structure en bois. On doit sentir que c’est du bois, que cela a une odeur de bois et lorsqu’on s’appuie contre un panneau en bois massif, on doit sentir la qualité du matériau », précise l’architecte Stefan Johansson du cabinet FOJAB.

Outre les 150 appartements, le programme comprend aussi une école maternelle. L’ensemble sera réalisé par la société GBJ Bygg. Le groupe norvégien Woodcon coordonnera la livraison et la conception du programme résidentiel par le biais de sa société Woodconstruction Sweden.

Texte : Claire Thibault – Photo : Stora Enso