20 000 nouveaux plants pour la forêt des Landes

L’association « Un enfant peut sauver un arbre » créée par Annick Mathieu, surnommée Mamie Chaussette, se mobilise pour reboiser la forêt landaise, toujours défigurée par la tempête Klaus de 2009.

20 000 nouveaux plants seront mis en terre, le 12 octobre prochain, sur la commune de Léon, dans les Landes.

Les enfants des écoles primaires Léonaise, du collège de Linxe et du lycée agricole et forestier de Sabres seront les acteurs de la mise en terre de ces plants, dont 10 000 sont offerts par le fond de dotation Plantons pour l’Avenir, dans le cadre de son programme « Sensibiliser et former ».

En 8 ans, l’association « Un enfant peut sauver un arbre » a déjà planté 100 000 Pins en France.