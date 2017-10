Vivons Maison : le e-commerce et l’art s’invitent à Bordeaux

Vivons Maison dévoile les « must have » de la saison pour rhabiller la maison du sol au plafond. Pour cette 5e édition, le Parc des Expositions de Bordeaux propose 6 expériences à vivre, dont certaines sont inédites. Rendez-vous du 1er au 5 novembre.

Cette année, et pour la première fois, les Salons Vivons installent un corner dédié à l’Art, en partenariat avec art3f, référence internationale dans l’organisation de salons d’art contemporain. Amateurs d’art, collectionneurs ou novices pourront apprécier le travail de 200 artistes régionaux, nationaux, et européens.

L’autre nouveauté de cette année, c’est un espace dédié au e-commerce et baptisé « Vivons E.Shop&Shop ». « Les salons doivent se mettre dans l’air du temps, offrir une plus-value et une expérience toujours plus enrichissante », expliquent les organiseurs.

Les acteurs et créateurs en ligne viendront à la rencontre de leur public pour présenter leurs dernières collections, avec un « food lab », un « espace tendance » et un « espace jeune créateur ». Des créations à apprécier en vrai, à toucher et à expérimenter…

Le Parc des Expositions abritera aussi le traditionnel « Vivons Maison », avec ses 300 exposants du secteur immobilier, amélioration de l’habitat, ameublement, décoration, cheminées, cuisines, paysagistes, piscines…

Un espace Conseil sera à la disposition des visiteurs pour rencontrer gratuitement des professionnels de l’aménagement de la maison (architecte, coach déco, décorateurs d’intérieur, paysagistes, experts de l’habitat). Un focus sur le Bois, sera également programmé pour faire découvrir un matériau qui a le vent en poupe !

Vous pourrez aussi faire du sport sur place, avec 70 sports représentés et des animations pour les petits et les grands. Un hall entier sera aménagé pour accueillir le 1er circuit indoor pour les drônes, en partenariat avec la Fédération française du modélisme. Deux autres salons seront dédiés aux véhicules Auto et aux Camping-car et autres véhicules de loisirs.

Enfin, parce qu’il est grand temps de préparer les fêtes, mille et un trésors à déposer au pied du sapin ou à déguster sur les tables de fêtes seront présentés, dans une ambiance de contes de Noël.

Au total, 600 exposants seront présents sur 62 000 m², de quoi refaire sa maison du sol au plafond !

