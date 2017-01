Non classé Reportage : LA MAISON DE L’ESTUAIRE – Architecte : Bates Masi Architects – Constructeur : Breitenbach Builders 27 novembre 2015

Située sur l’île de Long Island dans l’État de New York, la région des Hamptons abrite les plus belles architectures. Réhabilitée pour satisfaire les exigences de la vie moderne, cette résidence de 288 m² de Southampton surplombe toute la baie jusqu’à l’océan.

À l’origine, cette maison des Hamptons construite dans les années 1970, est deux fois plus petite. Réhabilitée par Bates Masi Architects et Breitenbach Builders, la maison en structure bois a été ouverte sur l’eau, renforcée et doublée en surface par une structure poteaux-poutres en lamellé-collé avec des connecteurs en acier. L’identité de la maison d’origine est ainsi préservée, jusqu’à l’expression architecturale. Les architectes, Paul Masi et Henry Bates, ont choisi de créer un dialogue contrasté entre l’existant et le nouveau, grâce à un bardage ajouré en Western Red Cedar. « De la maison d’origine jusqu’à cette nouvelle résidence de 288 m² presque entièrement vitrée, nous avons imaginé, en utilisant les dernières technologies, un nouveau système structurel. Preuve qu’un matériau comme le bois, peut accomplir plusieurs tâches » ajoutent les architectes. Additionné au bois, l’acier en panneaux de murs, apporte force, rigidité et esthétisme à l’ouvrage. Les murs de cisaillement sont particulièrement utilisés dans les régions sujettes aux vents forts. Exploitant l’atout structurel et esthétique du matériau, les feuilles d’acier, placées devant les fenêtres, ont été perforées au laser pour se jouer des effets de la lumière tout en favorisant l’intimité des chambres et d’une salle de bains. Comme un clin d’œil, ce même acier est dissimulé un peu partout dans la maison ; dans la cuisine, en sièges, en étagères, en comptoirs, pour le lustre de la salle à manger et pour l’escalier - bureau. Durabilité, stabilité, espace, lumière… et utilisation raisonnée des matériaux. Paul Masi et Henry Bates ont rendu tous les usages possibles jusque dans la décoration. Comme l’acier, on retrouve le bois dans la maison en planchers et plafonds (chêne vieilli), et à l’extérieur, avec les terrasses en acajou traité pour résister à l’air salin. Guidé par un processus de réhabilitation et d’agrandissement pour gagner des vues sur l’eau et satisfaire les envies d’espace des propriétaires, cette résidence des Hamptons a été conçue la plus intelligemment possible dans une approche différente pour le développement durable.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Bates Masi Architects

Constructeur* : Breitenbach Builders

Localisation : Southampton, NY

Année de construction : 2012

Surface habitable : 288 m²

Système constructif : Poteaux-poutres et structure en acier

Prix : NC

Isolation : Murs : panneaux semi-rigides en fibre de verre // Toit : mousse de polyuréthane projetée et fibre de verre

Énergie renouvelable : Bois énergie

Revêtement : Bardage en Red Cedar

Chauffage : NC