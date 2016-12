Non classé Reportage : Réhabilitation d’une maison bourgeoise – Architecte : Atelier Claire Dupriez Lot bois : Christophe Tourneux SARL 27 novembre 2015

La maison de Claire Dupriez, architecte DPLG, son mari et ses trois enfants, se trouve au cœur du centre historique de Rennes. La réhabilitation de cette maison bourgeoise en loft contemporain, intègre au-dessus de son 3ème étage, une surélévation en ossature bois. Et une extension côté jardin, qui tranche, elle aussi, par son langage contemporain.

Parmi ces maisons de villes abandonnées, figées dans le passé avec leurs papiers peints d’époque, leurs petites menuiseries et leurs trop nombreuses cloisons, il y a celles où certains voit immédiatement le potentiel de rénovation. C’est ainsi qaue Claire et sa petite famille ont parié sur cette maison de ville qui sentait fort le renfermé… Après un an de travaux, quelques cloisons et murs porteurs en moins, cette maison bourgeoise transformée en loft contemporain de 230 m², a été récompensée, dans la catégorie “ Rénovation Urbaine ”, par le Prix National de la Construction Bois 2012. « L’objectif du projet a été d’intégrer, par juxtaposition, des styles anciens et contemporains. Une surélévation et une extension côté jardin ont ainsi été créées, deux entités distinctes qui se respectent, se répondent et cohabitent avec le bâti existant » explique Claire. L’aménagement intérieur a complètement été repensé. Démuni de ses cloisons, le rez-de-chaussée est devenu un grand espace de vie. « Une trémie a été créée plaçant ainsi la cuisine au cœur de la maison. Le salon, bordé par une longue bibliothèque et un poêle, se trouve sur la mezzanine, conçu comme un lieu plus retiré et cosy » précise Claire. La lumière est apportée sur ces deux niveaux, par la baie vitrée en double hauteur de l’extension. Construite en ossature bois, l’extension vient donner du corps à la façade extérieure. Le volume ajouté au-dessus du 3ème niveau, tranche par ses panneaux stratifiés couleur rouge brique et son bardage en zinc. Ne cherchant pas à dénaturer la maison d’origine, Claire et son mari ont choisi, par exemple, de conserver les volets intérieurs à battants, les rosaces des plafonds ou les radiateurs en fonte qu’ils ont repeints, équipés de robinet thermostatique et raccordés à la chaudière gaz à condensation qui couvrent tous les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire de la maison. Aussi en jouant avec les matériaux, nouveaux et anciens, notamment en conservant apparentes les poutres IPN ou en remettant à nu des pans de murs en pierres ou en briques avec un enduit à la chaux. Le projet s’inscrit dans une démarche globale de rénovation durable et performante, nourrie par le besoin d’améliorer la consommation énergétique. Le résultat ? Une maison d’origine (1885) remise au goût du jour qui conserve son identité et appose une écriture volontairement contemporaine grâce, entre autres, à ses menuiseries en aluminium laqué anthracite et son bardage en mélèze à claire-voie non traité.

Architecte* : Atelier Claire Dupriez

Lot bois* : Christophe Tourneux SARL

Localisation : Ille-et-Vilaine (35)

Année de rénovation : 2012

Surface habitable : 230 m²

Système constructif

extension-surélévation :

Ossature bois en sapin

Prix : 230 000 €

Isolation : Plafond haut de la cave : polystyrène // Murs : laine de bois // Toit : laine de verre + laine de bois

Énergie renouvelable : Bois énergie

Revêtement : Bardage à claire-voie en mélèze non traité

Chauffage : Chaudière gaz à condensation (plancher chauffant + radiateurs en fonte) + poêle à bois