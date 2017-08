De blanc vêtue

Les propriétaires de cette maison à Sallertaine, en Vendée, ont réussi à faire construire la maison de leur rêve, en bois, et dans le respect du PLU de leur commune. L’astuce : opter pour une finition en enduit blanc, afin qu’elle s’harmonise avec les constructions existantes.

À chaque zone d’habitation son style. C’est le plan local d’urbanisme (PLU), qui fixe les règles en vigueur sur une commune, que ce soit pour une construction ou une rénovation. Les propriétaires de ce pavillon de 130 m² ont su s’adapter à la règle. « Nous voulions faire construire en bois pour le confort de vie, avoir une maison où l’on se sent bien et où il ne fait jamais froid », expliquent-ils. Dans leur commune de Sallertaine, proche du littoral vendéen, le PLU précise que « les constructions en ossature et bardage bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti existant, notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés ». Afin de fondre l’habitation dans le décor, le constructeur Arcadial leur a tout simplement proposé de jouer sur les finitions pour un rendu harmonieux.

En effet, le bois n’est pas le seul revêtement possible pour une maison en ossature bois. « En concertation avec le client, nous avons opté pour un enduit blanc en façade, en conservant une ossature bois de Pin du Nord traité, pour la maison », explique-t-on chez Arcadial. Grâce à ce système constructif, les murs de cette maison de conception bioclimatique, « ont été montés en seulement deux jours, ce qui permet de voir rapidement les volumes de notre maison », se souviennent les propriétaires.



« Nous voulions une maison qui réponde à nos modes de vie, étudiée et dessinée ensemble, avec le constructeur. Nous avons choisi Arcadial car l’un de nos parents avait déjà fait appel à cette entreprise, il y a quelques années, pour la construction de leur maison », soulignent les propriétaires, confiants. Les panneaux en bois ont été isolés avec de la laine minérale, que l’on retrouve dans les cloisons et, sous forme de panneaux semi-rigides, en toiture. La maison est chauffée au moyen de panneaux rayonnants et d’un poêle à pellets d’appoint, et est équipée de panneaux solaires en toiture pour la production d’électricité. Invisible en façade, le bois retrouve toute sa prestance en terrasse, ou à l’intérieur comme élément décoratif. « Aujourd’hui, nous avons une maison qui nous ressemble, où nous nous sentons bien et où il fait bon vivre », concluent les propriétaires.