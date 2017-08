Bâtie sur trois niveaux, la villa flottante, surnommée Villa Westelius, offre une architecture cubique très citadine tout en maintenant un lien fort avec le rivage et la mer. Derrière le geste architectural se cache un processus constructif particulièrement complexe.

Le rivage de Marinstaden en Suède est connu pour ses villas flottantes. L’une d’entre elles, la villa Westelius, a été assemblée à 16 km de la mer puis remorquée vers son emplacement actuel. L’architecte Timo Urala de l’agence Marinetek Group a dessiné les plans de cette maison, et imaginé, en partenariat avec Bluet Ltd., le système constructif capable de supporter la charge de la maison pour lui assurer une certaine stabilité. En effet, le point d’équilibre doit tomber directement au centre de la maison, malgré l’irrégularité du design, sous peine de la voir basculer à l’eau.

« C’est toujours intéressant de travailler sur un projet qui est limité non seulement par l’espace disponible mais aussi par son poids. Afin de construire une maison à la fois élégante et flottante, il faut des matériaux de qualité supérieure. Ainsi, c’était formidable de travailler avec le bois Kebony, qui est un bois fort et durable », explique l’architecte. Compte tenu de son emplacement, le matériau devait résister à l’usure et aux intempéries. La maison en ossature bois, repose sur une terrasse en Pinus Radiata, certifié FSC® et est habillée d’un bardage en Pin Sylvestre. La marque Kebony a développé une technologie brevetée en Norvège, qui modifie les bois résineux pour leur conférer des caractéristiques comparables à celles des bois exotiques. Les cellules du bois sont imprégnées d’alcool furfurylique, produit à partir d’un liquide issu de composants végétaux. Le bois est ensuite chauffé puis séché.

Après traitement les cellules de bois sont 50 % plus épaisses, selon le fabricant. « Ce projet est un exploit remarquable d’ingéniosité démontré par les équipes de Marinetek et Bluet. Villa W est la parfaite illustration qu’avec un design exceptionnel, des structures apparemment impossibles peuvent être créées. Le résultat est superbe, et chez Kebony nous attendons avec impatience de voir de nombreux projets flottants émerger dans l’avenir », assure Per Thyberg, directeur commercial chez Kebony Suède. Pour faciliter la construction, plusieurs éléments de la maison ont été préfabriqués avant d’être montés sur une base flottante pesant 160 tonnes et ancrée par une solution d’amarrage élastique Seaflex® et des poids en béton. Grâce à ce système, il est possible de remorquer la maison à tout moment sans impact sur la baie. Bien que compacte, la villa offre assez de place pour une famille de quatre personnes, avec une chambre d’amis et un salon au niveau de la mer. Des chambres supplémentaires ainsi qu’une salle de télévision sont au premier étage. Au dernier étage on trouve un sauna et un spa avec un salon. De quoi se croire en vacances toute l’année.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Timo Urala, agence Marinetek group

Constructeurs* : Bluet et Marinetek ( solutions de flottaison ), Tilainsinöörit

Localisation : Marinstaden, Stockholm ( Suède )

Année de construction : 2015

Surface habitable : 214 m²

Prix : 650 000 € environ

Chauffage / EnR : Plancher chauffant à eau + radiateurs électriques + poêle à bois

Aménagements extérieurs : Sauna et spa

Système constructif : Ossature bois

Terrasse : Kebony Clear RAP lames de terrasse lisses avec clips 22 X 142 mm, essence de Pinus Radiata certifié FSC®

Isolation : laine minérale 200 mm

Revêtement : Bardage Kebony®, profil élégie faux claire-voie 21 X 148 mm, essence de Pin sylvestre certifié FSC® + panneaux fibrociment