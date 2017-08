Beauté slovaque

La soif de grands espaces et de liberté a poussé cette famille à faire construire la maison de leur rêve à Velka Lomnica, dans un paysage montagneux. Le bois donne ici toute sa force et son caractère à cette maison.

Nous sommes en Slovaquie, à la porte d’entrée de la chaîne de montagnes des Tatra. La ville, avec ses commerces et ses infrastructures, est à plus d’un kilomètre… « La localité n’entraîne aucune restriction à notre quotidien », explique le propriétaire. Enchantée par les lieux, c’est ici à Velka Lomnica que la famille a décidé de faire construire sa maison. Le propriétaire a partagé ses envies avec Kontio, le fabricant : « Pendant de nombreuses années, nous avons regardé la maison de nos rêves sur le fond d’écran de notre ordinateur. Aujourd’hui, nous habitons dans cette maison. De notre appartement de ville à notre grande maison en pleine nature, nous ressentons soudain une grande liberté et de l’apaisement ». À partir des croquis, l’architecte Lydia Janikova a affiné le projet dans les moindres détails. Il n’aura fallu que quelques mois au fabricant Kontio pour livrer la maison de Finlande en Slovaquie.

Sur place, elle a été montée par l’entreprise de construction EnergyWooden House. Elle est en madriers massifs contrecollés.Un traitement de protection à base d’huiles traditionnelles Diotrol a été appliqué sur le bois après la construction. Les pigments contenant des oxydes de fer, utilisés pour la tonification des couleurs, empêchent la dégradation de la surface par un rayonnement ultraviolet indésirable. Le traitement doit être répété dans l’intervalle de 4 - 8 ans, selon l’orientation des façades. « Les madriers donnent à notre maison toute sa force. Avec le verre et la pierre, le bois crée des détails fascinants sur les façades. La pierre, que l’on retrouve à l’intérieur de la maison, montre la complexité de la conception. Le bâtiment s’intègre parfaitement dans l’environnement tout autour », présente le propriétaire.« Cette maison est extraordinaire dans le sens où elle est créée à partir de modules massifs contrecollés, comme utilisés pour la construction des maisons traditionnelles.

Ici, le revêtement extérieur est en bois massif, avec une isolation en fibres de bois qui permet d’obtenir de bonnes performances thermiques et de vivre très confortable été comme hiver. La valeur ajoutée est également visible à l’intérieur, avec une combinaison de matériaux qui bouscule l’habituel décor des maisons traditionnelles, tout en gardant le caractère d’un bâtiment en bois », complète Lydia Janikova. Le chauffage dans la maison est assuré avec un planchant chauffant électrique au rez-de-chaussée et à l’étage, par le plafond et les murs. « Nous allumons la cheminée pour apporter un autre type de confort et une atmosphère agréable ».

La maison est dotée d’un système domotique Niko Home Control. Pour gérer les consommations énergétiques, le propriétaire a co-conçu une centrale électrique domestique qui permet à sa maison d’être approvisionné de manière indépendante. En plus de l’isolation et l’étanchéité à l’air, les portes et les fenêtres jouent un rôle important sur la consommation d’énergie. Les menuiseries sont en triple vitrage avec un profil bois Mirador 783. La structure naturelle du bois donne la touche finale à la décoration intérieure. « L’odeur du bois qui nous tient compagnie, son influence énergétique, la qualité de l’air, cette perception sensorielle différente… Nous sommes très vite tombés amoureux de la vie dans une maison en bois », conclut la famille avec enthousiasme.

FICHE TECHNIQUE :

Architecte* : Lydia Janikova, INLINE

Fabricant* : Kontio

Constructeur : EWH, EnergyWooden House

Localisation : Velka Lomnica ( Slovaquie)

Année de construction : 2016

Surface habitable : 188 m2

Prix : NC

Système constructif : Madriers massifs contrecollés empilés (Pin Sylvestre Arctique)

Chauffage / ENR : Plancher chauffant au RDC, plafonds et murs chauffants à l’étage, cheminée

Isolation : Fibres de bois + laine de bois 120 mm

Revêtement : Madriers massifs contrecollés, verre, pierre