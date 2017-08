Cubes en Quinconces

En Auvergne, cette maison se distingue à la fois par ses volumes en quinconces et son esthétisme, valorisé par ce bardage Blanc Everest… Une bonne manière de se différencier des habitations voisines, par l’originalité.

Deux cubes disposés en quinconces forment une maison où espace de vie et espace de nuit sont parfaitement délimités. Posée sur un terre-plein non isolé et une chape liquide, la maison dispose d’une ossature bois, réalisée à partir d’Épicéa. Elle est ensuite revêtue d’un bardage, en fibres et ciment Cedral® avec une finition peinture, de couleur « Blanc Everest ». Ce bardage ne nécessite pas d’entretien, ce qui est un vrai atout pour les propriétaires. Les lames de bardage ont été disposées à l’horizontal, et chaque lame vient recouvrir partiellement la précédente. Il s’agit d’une technique traditionnelle, appelée pose horizontale à recouvrement.

La couche croisée d’isolant en fibres de bois permet ensuite de couper les ponts thermiques, créés par les montants d’ossature. « Ce système assure un meilleur déphasage, une meilleure inertie thermique et une meilleure acoustique », souligne le constructeur Nordi Bois. Dans cette maison RT 2012, une membrane étanche a été posée à l’intérieur, ce qui permet de passer les tests d’infiltrométrie sereinement.

Tous ces équipements, couplés à une VMC double flux, permettent de faire des économies sur le chauffage. L’implantation de la maison a aussi été réfléchie pour privilégier les ouvertures au sud et créer un espace tampon au nord.

La maison accueille d’un côté une chambre parentale, deux chambres d’enfants, un bureau et une salle de bains. De l’autre, un séjour, une cuisine, un cellier et une buanderie. Le toit plat, ainsi que les menuiseries en aluminium, gris anthracite, permettent de donner une touche de modernité à la structure bois. Et de différencier esthétiquement cette belle maison.

FICHE TECHNIQUE :

Constructeur* : Nordi Bois

Localisation : Bellerive-sur-Allier ( 03)

Année de construction : 2014

Surface habitable : 138 m2

Prix : 1400-1500 €/m² clés en main.

Revêtement : Fibres et ciment Cedral®, à recouvrement, sans entretien, avec finition peinture Blanc Everest.

Menuiseries : Aluminium, gris anthracite, ALUtec Fermetures, à Clermont-Ferrand

Système constructif : Ossature bois Épicéa

Chauffage / EnR : Chaudière gaz à condensation

Isolation : Dalle : Styrodur® 80 mm

Murs : par l’intérieur en fibres de bois souple,

Steico 140 mm + contre-isolation par

l’extérieur en fibres de bois Steico 60 mm

Toit : laine de roche soufflée Rockwool® 380 mm

Cloisons : laine de verre Rockwool® 70 mm

Terrasse : 40 m² en Pin traité autoclave Brun