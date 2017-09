Agora 2017 : paysages urbains en exposition

À l’occasion de l’événement Agora, biennale de Bordeaux sur l’architecture, l’urbanisme et le design, les grands paysagistes européens seront mis à l’honneur. L’exposition « Paysages augmentés » prendra place au Hangar 14, à partir du 20 septembre.

Saint-Pétersbourg, Bogota, Naples, Boston et Rabat, Hong Kong, Singapour, Hyderabad, Bordeaux, Bruxelles… Ces dix villes seront présentées dans le cadre de l’exposition « Paysages augmentés » pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont façonné leurs paysages.

Bas Smets, architecte, paysagiste, ingénieur et voyageur ingénieux est commissaire de cette exposition qui se tiendra au H14. L’événement permettra de réimaginer le rôle des paysages dans les métropoles en expansion et d’interroger l’influence du climat sur les lieux habités.

« Avec les réalisateurs Ila Beka et Louise Lemoine, nous présentons cinq portraits de paysages urbains, révélant l’influence de la géographie et du climat sur les pratiques et les comportements des habitants de la métropole : l’apprivoisement du gel et de la glace lors de la métamorphose hivernale de Saint-Pétersbourg, l’inventivité des économies informelles suite aux pluies tropicales de Bogota, les activités contrastées de la ville de Naples, entre torpeur et chaos au pied du volcan, l’intensité du travail et des petits métiers dans la jungle urbaine de Seoul, mais aussi les mesures de protection contre le soleil et la chaleur dans la médina de Rabat. Les cinq films illustrent en quoi la géographie et le climat influencent le rapport qu’a l’homme urbain à son paysage métropolitain », décrit Bas Smets.

Cinq métropoles contemporaines ont aussi été passées sous l’œil des caméras, avec le réalisateur Christian Barani, pour montrer la capacité de l’Himme à changer son territoire à partir d’une projection précise du paysage.

Les dix films sont diffusés sur un double dispositif pentagonal permettant aux visiteurs d’être immergés dans les paysages. Les cinq films de portraits des paysages urbains sont présentés simultanément sur cinq écrans.

«Cette double approche, entre pratique et projet, est mise en perspective par trois visions particulières sur le paysage, sous la forme d’un tableau, d’un laboratoire et d’un objet de pouvoir », détaille Bas Smets.

Participants aux débats d’Agora, présents via des interviews diffusées sur grand écran, voici les personnalités qui seront associées à Agora : Catherine Mosbach, Patrick Ecoutin, West 8, Base paysagistes, Sabine Haristoy, Lina Singer, Suzanne Elliasson, Jacqueline Osty, Graziella Barsacq, Alexandre Chemetoff, Michel Desvigne. Un hommage sera également rendu à Michel Corajoud en clôture de la Biennale.

Plus d’informations : www.agorabordeaux.fr

Exposition au Hangar 14 du 20 au 24 septembre 2017.

Du mercredi au dimanche de 10h à 20h.

Accès libre et gratuit.

Photo : Le Miroir d’Eau à Bordeaux © Jérémie Buchholtz