Aquitaine, terre de ressources

Et même si la période est aussi difficile dans cette partie du sud-ouest qu’ailleurs en France, l’Aquitaine n’a pas dit son dernier mot. Ce que confirme Stéphane Latour, délégué général de la FIBA :« La dernière assemblée générale nous a permis de faire un tour d’horizon des activités industrielles de la région. La chimie verte est un débouché d’avenir pour le pin, avec de nombreuses innovations déjà présentes sur le marché. L’univers du bois construction souffre, mais en Aquitaine, c’est celui des produits de décoration et d’aménagement, tels que les parquets et les lambris qui est mis à mal ». En se tournant vers les produits à haute valeur ajoutée issus de la chimie verte, la filière bois d’Aquitaine souhaite se construire un nouvel avenir. « Mais il ne faut pas se cantonner à un seul secteur. Tous les efforts entrepris par notre pôle de recherche Xylofutur, pour développer le bois construction ont offert de nouvelles perspectives pour le pin des Landes comme pour les autres bois aquitains. Le programme Above, consistant à abouter, c’est-à-dire à assembler des éléments de bois verts, a permis de mettre sur le marché des produits homogènes et de grande longueur ». Cette technique a d’ailleurs été mise en lumière par la passerelle Kawamata, le projet Napevomo présenté au Solar decathlon de Madrid, ou encore par le prix « Vivons Bois » 2010. Le projet, Above +2 devrait, lui, franchir une nouvelle étape en créant un procédé complet, de la grume au produit semi-fini. « Green Wood Process », c’est son nom, s’adresse aux entreprises de transformation du bois afin de valoriser un maximum de bois locaux dans la construction, notamment. Il devrait permettre d’accéder à de nouveaux marchés, le génie civil entre autres. Les premières réalisations-vitrines devraient prendre la forme de nouveaux bâtiments en bois, la fourniture de matériaux pour des habitations expérimentales HQE, ainsi que des bateaux éco-conçus.Mais ces expérimentations n’en sont qu’à leurs balbutiements. Pendant ce temps, des entreprises ayant pignon sur rue et de reconnaissance professionnelle sont de plus en plus en difficulté. C’est le cas de la coopérative CBA. Née en 2010 à Biscarosse, elle est composée de sept entreprises à même de proposer des contrats de construction de maison individuelle (CCMI) et une garantie dommage-ouvrage. Pascal Lorin, gérant de LORIN Pascal EURL et l’un des membres de la CBA, ne cache pas son inquiétude. « La coopérative a énormément perdu en activité depuis 2013 ; à l’échelle nationale, le nombre de permis de

construire en 2014 a encore chuté, il est en recul de 30 % par rapport à 2013. C’est aussi notre situation ». La société de Pascal Lorin est avant tout une entreprise de charpentes, d’escaliers et de cabanes. « Nous ne construisons pas de maisons individuelles, mais nous faisons de l’ossature bois ; c’est ce qui nous a donné envie d’aller plus loin. En 2005, la part de marché était énorme. Tout le monde voulait faire de la maison bois. Mais le marché a été saturé par des gens qui font n’importe quoi ; sans compter l’utilisation massive de bois provenant de l’étranger. Rien n’était encadré. Il aurait fallu réagir plus rapidement. Aujourd’hui, la clientèle est perdue en découvrant des différences de prix de 30 à 40 % en fonction des constructeurs ». À ce jour, la CBA a encore trois mois de travail d’avance. « Mais le brouillard est très épais pour 2015. Nous avons créé la coopérative pour avoir la maîtrise de la RT 2012. Nous avons suivi des formations, nos tests d’étanchéité sont réalisés par des cabinets indépendants. Nous pensions que les chantiers de rénovation nous permettraient de tenir, mais le premier semestre 2014 a été catastrophique. La coopérative représente 40 emplois… ». Professionnel du bâtiment depuis 40 ans, Pascal Lorin aimerait connaître la solution qui relacera le marché. En attendant ? « On ne déprime pas, on s’énerve. Ce sont des années de travail acharné, de beaux ouvrages dont on est fier qui sont en jeu ». Sans amertume, mais avec des regrets, Jean-Jacques Soulas reconnaît, de son côté, que la filière de la construction n’a pas comblé ses lacunes.