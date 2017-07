Les pavillons du domaine viticole de Quintessa

Dans la vallée de Napa, au nord de la baie de San Pablo, Walker Warner Architect s a réalisé une suite de pavillons dans le domaine viticole de Quintessa . Ces cabanon s ont été érigés avec pour volonté de laiss er la nature environnante intacte.

Situé au nord de San Francisco, le domaine de Quintessa vient de faire construire plusieurs petits ermitages à travers son domaine. D’une superficie de 23m², chacune de ces fermettes est astucieusement implantées dans le décor, de manière à impacter au minimum les vieux chênes qui entourent les 113 hectares du vignoble. Walker Warner Architects voulait réaliser un projet symbolisant l’harmonie entre la nature et l’architecture. Chaque pavillon fait 23m², le mélange apparent de bois et de béton démontre cette volonté de l’architecte de mêler nature et urbanisme. L’architecte a obtenu un prix de la part du American Institute of Architect San Francisco pour ces réalisations.

Les demeures sont en bois, avec une armature en métal. La terrasse est composée de dalles de béton produites en Californie, le tout entouré d’un petit muret de pierre. Surplombant les vignes, ces petites baraques sont conçues pour la dégustation de vin dans un cadre enchanteur. Le bois utilisé dans la construction des pavillons est le cyprès, utilisé pour sa longévité et son esthétisme.

Texte: Pierre Barbet – Photo: V2com, Matthew Willman