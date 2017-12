Le parc national des Îles-de-Boucherville au Canada dispose désormais d’un nouvel accueil pour ses visiteurs, imaginé par Smith Vigeant Architectes. Construit en bois local, il permet de rester toujours au cœur de la forêt.

La société des Établissement de plein air du Québec (Sépaq) gère les différents parcs nationaux. Afin d’encourager les visiteurs à venir visiter le parc des Îles-de-Boucherville, elle vient de s’équiper d’un tout nouvel accueil, en harmonie avec la nature environnante.

Imaginé par les équipes de Smith Vigeant Architectes, le bâtiment à haute performance énergétique a été construit en bois local.

Afin de minimiser la coupe des arbres, ses pourtours sont ondulés et encouragent les visiteurs à se promener en découvrant progressivement l’espace.

« Le mouvement fluide est accentué par un voilage texturé : une succession de lattes de bois couvrant le revêtement tout autour du bâtiment. Ce voilage agit également comme filtre lumineux et produit des ombres dansantes au sol qui rappellent le feuillage des saules avoisinant », précise l’agence d’architecture.

À l’intérieur, on se croit immédiatement au cœur d’un arbre grâce à l’omniprésence du bois, ce retrait de plafond courbé et le puits de lumière. Un mur rideau, en verre, offre également des vues directes sur le parc et reflète l’extérieur. Le centre invite les visiteurs à une découverte de la nature et est un lieu propice aux interactions sociales mais se veut aussi une vitrine du savoir-faire du réseau Sepaq.

Le bâtiment a été récompensé par le prestigieux American Architecture Prize et est actuellement en compétition pour d’autres prix d’architecture et de design.

Fiche technique

Location : Boucherville, QC

Budget : 3,5 M$

Date de prise de possession : Juin 2017

Superficie : 510 m2/5490 pi2

Client : SEPAQ

Architectes : Smith Vigeant Architectes Inc.

Ingénieurs : WSP et Bouthillette Parizeau

Architecte du paysage : BC2

Entrepreneur : Construction R. Bélanger

Chargé de projet : Daniel Smith

Membre de l’équipe d’architectes : Stéphan Vigeant, Anik Malderis, Cindy Neveu, Mariana Segui, Maxime Varin

Photos : Adrien Williams