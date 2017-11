Entourée de la nature sauvage, cette maison est située en Laponie, à 170 km au nord du cercle polaire en Finlande. Elle fait partie d’un lotissement qui, à terme, regroupera 46 villas de luxe : le Levi Spirirt. C’est dans ce lieu que l’architecte Kari Lappalainen propose de vivre en harmonie totale avec la nature environnante.

Pour cela, il respecte le fragile éco-système du nord. Seuls des matériaux

naturels et écologiques sont utilisés dans la construction.

Conçue par Honka, la villa est construite avec un savoir faire spécialisé et une attention à chaque détail. L’agencement intérieur, les matériaux de qualité et la technologie dernier cri créent une expérience vivante totalement unique et réjouissante en zone Arctique.

« A la recherche d’espace et de calme, le concept Levi Spirit répond par son environnement unique dans un lieu dédié. Chaque détail a compté dans la construction : de la conception des espaces intérieurs avec des matériaux de qualité jusqu’aux abords choisis pour leur agrément. » souligne Kari Lappalainen. La structure de la maison est entièrement conçue en paroi Honka Fusion™. Cette dernière se caractérise par sa structure en plis croisés.

Il compte trois plis, le pli central est placé verticalement. Ce croisement est l’une des spécificités qui jouent contre le tassement, également paré grâce à une mise en œuvre qui permet un contact bois sur bois du pli central dans le sens vertical, soit celui de la plus forte compression.

La bande d’étanchéité, de type compribande, est elle aussi placée de façon particulière, préservant le fameux contact direct sur la lamelle centrale. Les murs extérieurs sont enveloppés d’un isolant en fibre de bois pour garantir une parfaite isolation. L’association des parois Honka Fusion™ et de l’isolation par l’extérieur permet de garantir une importante économie d’énergie, la régulation de l’humidité dans l’habitat et un bon déphasage thermiques.

Les 460 m² répartis sur deux permettent d’accueillir jusqu’à dix personnes, et comprennent, entre autre, une suite parentale avec Jacuzzi®. Les chambres et le séjour sont recouverts de parquet, le chauffage est assuré par un plancher chauffant électrique et deux cheminées.

L’architecture contemporaine s’harmonise parfaitement avec la colline de Taalovaara à proximité.