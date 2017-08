Auto-construction et maisons bois en kit

Maisons bois en kit



La maison en kit est une alternative à l’auto-construction. Il s’agit d’une maison fabriquée à partir de modules prédécoupés en usine. Le gros du travail consiste en l’assemblage des modules sur chantier. Les maisons bois en kit sont plus faciles à mettre en œuvre que les maisons en parpaing et pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’auto-construction. Il existe des kits " bois massif " et " ossature ". Les kits " bois massif " sont les plus répandus.

L’architecture en bois massif empilé est une des techniques les plus anciennes. Ce système constructif a colonisé les montagnes françaises dans les années 70 avant de conquérir les villes. Les essences telles que le chêne, le mélèze, l’épicéa et le Red Cedar sont couramment utilisées pour la construction d’ouvrages en bois empilé. Les bois proviennent majoritairement d’Europe du Nord où les essences, dont la croissance est lente, sont davantage résistantes.

La technique du bois massif empilé repose sur l’utilisation d’épaisses sections de bois placées horizontalement. Les sections de bois sont profilées en rondins, fustes ou madriers. Les épaisseurs usuelles sont de 54, 65, 80, 90, 110 millimètres et plus.

La construction en madriers massifs empilés étant à la portée de tous, les fabricants proposent des kits " prêts-à-monter ". À partir des plans de construction, les pièces sont entaillées sur mesure, découpées, numérotées, puis livrées sur site. Les madriers sont empilés les uns sur les autres pour former des murs porteurs, garantir la solidité, l’isolation et l’étanchéité de la maison. Plusieurs méthodes existent pour fixer les premiers madriers à une chape. La pose de la première rangée de madriers détermine la stabilité de l’ouvrage. Les jonctions des madriers, et à l’extérieur des murs, doivent être isolées par des joints d’étanchéité placés dans les rainures.

Les sections s’entrecroisent au niveau des angles via une liaison mécanique. On distingue de nombreuses techniques pour l’empilage et le collage des madriers. Les propriétaires de maisons en kit sont accompagnés tout au long du processus : de la phase de conseils, d’études et de plans, à la mise en œuvre et la conformité. Ce système constructif s’est adapté aux désirs architecturaux et aux impératifs d’étanchéité et d’amélioration du confort dans le respect des réglementations thermiques.