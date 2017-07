Un bar hawaïen au Québec

Un nouveau café a ouvert dans le vieux Montreal . Le Aloha espresso café est un bar influencé par la culture hawaïenne et nota mment le style de vie d’Aloha. Ce style de vie est basé sur l’affection et le respect de l’autre.

C’est en aménageant un ancien entrepôt que le designer Jean de Lessard a créé le Ahola espresso bar. Les deux propriétaires du café, amoureux de l’archipel du Pacifique, souhaitaient un environnement où l’on se sente bien. « Jean tenait à ce que l’on sente dans l’espace le vécu des gens. Nous lui avons donné carte blanche et nous ne le regrettons pas, » déclare Andreï Vulpé, l’un des deux propriétaires.

Le mélange des matériaux veut rappeler les mouvements géologiques propre à l’archipel. Les minéraux et les végétaux évoquent les conditions météorologiques si dures de l’île, parfois frappée par des tremblements de terre et des éruptions mais avec une flore luxuriante. Les murs, recouverts d’œuvres à la craie réalisées par l’atelier Isabelle Leclerc s’apparentent aux pétroglyphes (ndlr symboles gravés dans la roche) que l’on peut croiser un peu partout sur Hawaii.

Le mur derrière le bar, jaune avec des feuilles d’hibiscus, évoque la plante emblématique des îles hawaïennes. La forme du comptoir laisse imaginer la forme du fameux signe de main si populaire à Hawaii, le pouce et l’auriculaire en l’air, si populaires chez les surfeurs. Le bois est omniprésent au sein du bar, à tel point que l’on se sent comme transporté dans une petite bâtisse sur les plages d’Honolulu. Les éléments bois s’entremêlent, si bien que l’entrepôt donne l’impression d’être fabriqué à partir de bois uniquement. Les briques s’effacent devant l’imposante structure que représente le comptoir et sa pergola. La tonnelle est composée de 5 tronçons dont les lattes forment des motifs différents, permettant des jeux de lumière et des ambiances différentes dans le café.

D’une superficie de 84m², le Aloha espresso bar est déjà qualifié de « paradis tropical » par les internautes et devient petit à petit un des lieux incontournables de Montréal.

Texte: Pierre Barbet – photo: V2com, Adrien Williams