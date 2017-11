Batimat : la lame de terrasse Sylneo en tient une couche

Du 6 au 10 novembre, les acteurs du Bâtiment présentent leurs innovations au Mondial du Bâtiment à Paris Nord Villepinte. Découverte des principales nouveautés de la filière bois, qui seront présentées lors du salon Batimat.

Le salon Batimat est toujours un lieu de découverte d’innovations, plus ou moins surprenantes. Cette année, la filière bois est bien présente avec plusieurs nouveautés qui touchent aux systèmes constructifs, aux bardages, et aux terrasses.

La lame de terrasse Sylneo en tient une couche

L’entreprise Sylneo présente la protection Cosylneo pour ses lames de terrasse en bois composite. Cette couche bi-composant permet d’éviter les adhésions des tâches de graisse et les rayures, tout en conservant un aspect bois contemporain. Comme l’ensemble de sa gamme, Sylneo bénéficie de la technologie Power Plus, qui procure une meilleure résistance mécanique, une surface dure et adhérente et un risque de dilatation maîtrisé.

Plus d’informations : www.sylneo.com

Stand 4-H116