Batimat : PGB Europe NV vise la discrétion

Du 6 au 10 novembre, les acteurs du Bâtiment présentent leurs innovations au Mondial du Bâtiment à Paris Nord Villepinte. Découverte des principales nouveautés de la filière bois, qui seront présentées lors du salon Batimat.

Le salon Batimat est toujours un lieu de découverte d’innovations, plus ou moins surprenantes. Cette année, la filière bois est bien présente avec plusieurs nouveautés qui touchent aux systèmes constructifs, aux bardages et aux terrasses.

PGB Europe NV vise la discrétion

Avec son système de fixation Hapax Fixing Pro, l’entreprise PGB Europe propose une solution de fixation invisible pour les lames de terrasse. Cette fixation est universelle et peut être utilisée pour tout type de bois pour terrasses. La largeur des planches peut varier de 90 à 200 mm et son épaisseur de 19 à 40 mm. Elle est fournie avec des vis en inox C2 et est 100 % recyclable. Le risque de déchaussement est inexistant. La fixation crée de bonnes conditions de ventilation entre les lames et les lambourdes et empêche l’altération prématurée du bois.

Plus d’informations : www.pgb-europe.com

Stand RB –X16