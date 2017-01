Agenda, Articles BEPOSITIVE 2017 26 janvier 2017

Face aux nombreuses mutations du secteur et aux enjeux de la transition énergétique pour la croissance verte, le salon BePOSITIVE 2017 évolue et repositionne son offre au profit de toute une filière de professionnels et devient le salon de la performance énergétique et environnementale des bâtiments

et des territoires.

Ancré en Auvergne-Rhône-Alpes, au coeur d’une grande éco-région ouverte sur le business national et international, BePOSITIVE est le prochain rendez-vous incontournable de l’ensemble des acteurs des filières concernées par la performance énergétique et environnementale des bâtiments et des territoires qui conjuguera vision prospective des enjeux de demain et partage de solutions opérationnelles du marché.

LE SALON SERA DÉSORMAIS STRUCTURÉ AUTOUR DE 3 UNIVERS COMPLÉMENTAIRES :

ENBR & Territoires

Toutes les solutions liées aux énergies renouvelables et réponses aux nouveaux enjeux des territoires durables : production, distribution, stockage de l’énergie, aut o c on somma t ion , réseaux intelligents, mobilité durable.

Energie dans le bâtiment

Toutes les solutions énergies renouvelables et traditionnelles et de technologies pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments : confort thermique et climatique, gestion de l ’eau, plomberie, équipements électriques, pilotage et gestion active des bâtiments ainsi qu’une offre dédiée de poêles et cheminées au sein de l’espace Flam’Expo.

Toutes les solutions énergies renouvelables et traditionnelles et de technologies pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments : confort thermique et climatique, gestion de l ’eau, plomberie, équipements électriques, pilotage et gestion active des bâtiments ainsi qu’une offre dédiée de poêles et cheminées au sein de l’espace Flam’Expo. Bâtiment et Aménagement

Toutes les solutions pour une offre de solutions pour concevoir, construire, aménager mais également rénover et entretenir un bâtiment durable : aménagement intérieur et extérieur, bois dans la construction, couverture & toiture, matériaux bio-sourcés, structure & gros oeuvre, BIM.

La construction bois est une réponse efficace face aux contraintes techniques, environnementales et économiques actuelles. Elle s’adapte à toutes les conceptions architecturales et sa légèreté lui permet de s’implanter sur tous les sites. En garantissant un chantier propre, sec et rapide, les délais et les coûts sont plus facilement maîtrisés. Le bois lutte contre le changement climatique en emmagasinant le CO2 lors de la croissance de l’arbre. De plus, c’est un excellent régulateur thermique et hygrométrique absorbant ou restituant la vapeur d’eau au sein de l’habitation, évitant une sensation désagréable d’humidité.

Face à ces multiples avantages, le marché français de la construction bois résiste face à la crise. Il repose sur environ 2 000 entreprises (métiers de la charpente et de la menuiserie non inclus) , dont 60% emploie moins de 10 salariés et a généré en 2014 un chiffre d’affaires de 1,89 milliard d’euros.

www.bepositive-events.com

Adresse : EUREXPO – Boulevard de l’Europe, 69686 Chassieu, France

Dates du salon : Du 8 au 10 mars 2017