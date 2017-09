Biarritz met à l’honneur la décoration et la maison, du 5 au 8 octobre prochain, à l’occasion du Salon Solutions Maison. Parmi les temps forts de cette édition, des animations « carte blanche à.. » un architecte d’intérieur ou un décorateur et des ateliers DIY. À noter que pour la première fois, le concours Immo Awards récompensera les programmes immobiliers « éco-responsables » et innovants des promoteurs de la région.

Plus d’informations : www.salonsolutionsmaison.com