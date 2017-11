Biofib’isolation lance un isolant vrac à souffler

À l’occasion de Batimat, le spécialiste de l’isolation végétale à base de chanvre révèle sa dernière innovation. La marque vendéenne lance une version améliorée de son Jetfib’Natur, un isolant vrac à souffler, destiné à isoler les combles perdus.

Si son nom reste inchangé, le Jetfib’Natur évolue par sa formule. « Des fibres de chanvre plus courtes et parfaitement calibrées, un couplage ingénieux entre chanvre et coton recyclé, un traitement anti-feu », sont quelques uns des changements opérés pour cet isolant, dévoilé sur le salon Batimat, ce mardi 7 novembre, à Paris Nord Villepinte.

Ce nouveau produit peut surtout être utilisé en isolant vrac à souffler, sur toutes les machines à pulser de la laine minérale. Ce serait « une première en France », selon son fabricant Biofib’isolation..

Non toxique et non irritante, le chanvre présente l’intérêt d’être composé de fibres naturelles 100 % recyclables. Le produit Jetfib’Natur a obtenu le classement « A+ » concernant l’absence d’émission de composés organiques volatils dans l’air et est traité anti-feu. Il présente aussi une conductivité thermique de 0.052 W/m.K en soufflage.

Cette innovation permet ainsi au fabricant d’élargir sa gamme d’isolants destinés à l’isolation des combles. Le produit peut aussi être appliqué dans les caissons de plancher. Il sera distribué à la fois pour les professionnels et les particuliers, en conditionnement de 8,5 kg.

Plus d’informations :

www.biofib.com

Hall 6 – Stand D107