« Bois XXII », un bâtiment bois conçu pour durer… jusqu’en 2120

Dans l’éco-quartier de Montévrain, un projet collaboratif réalisé avec Eparmarne et Elithis va donner naissance à un bâtiment en bois, résilient face au dérèglement climatique. Le projet baptisé «Bois XXII » est un programme mixant logements, bureaux, commerces et services.

Le bâtiment s’étendra sur 9 000 m² de surface plancher, dans l’éco-quartier de Montévrain en Seine-et-Marne. Il est le fruit d’un partenariat, signé le 5 juillet dernier entre Nicolas Ferrand, directeur général des Établissement publics d’aménagement de Marne-la-Vallée, Epamarne/Epafrance et Thierry Bièvre, président du Groupe Elithis.

Le bâtiment abritera à la fois des logements, des bureaux, des commerces et des services, à proximité de la gare RER de Val d’Europe.

« Le bâtiment sera résilient pour faire face aux aléas climatiques sur le très long terme, l’horizon de l’année 2120 étant visé. Pour cela, les dispositifs technologiques autonomes en énergie seront privilégiés, ainsi qu’une conception à l’échelle de l’ilot afin d’intégrer tous les enjeux de préservation de la biodiversité, de gestion hydraulique et de réduction de l’effet de chaleur. La hauteur sera un élément traité avec finesse et précaution, pour garantir une insertion urbaine et fonctionnelle réussie », précisent les co-signataires.

Les équipes de projet travailleront aussi sur la réversibilité du bâtiment, pour le faire évoluer au gré des usages et des modes de vie. Il disposera également d’un roof top pour sublimer la hauteur et encourager de nouveaux usages.

Le bois et les matériaux biosourcés seront prioritairement privilégiés tout en s’assurant de leur pertinence avec l’analyse du cycle de vie du bâtiment. « L’objectif est bien de concevoir un bâtiment passif plus via son approche bioclimatique que par sa capacité à compenser l’énergie consommée par une production d’EnR », soulignent les partenaires du projet.

Epamarne, Elithis et Montévrain ont d’ores et déjà dévoilé l’équipe d’architecture qui sera chargé de la réalisation du bâtiment. Il s’agit de Baumschlager Eberle, cabinet autrichien. Il faudra toutefois patienter jusqu’à la fin de l’année pour découvrir leur projet architectural.

Texte : Claire Thibault – Photo : Elithis