Cahier de Tendances

Du bois au jardin

La terrasse est le prolongement logique de nos habitats. La terrasse bois s’adapte à tous les types d’architecture. Ici, elle est située au Barp, dans les environs de Bordeaux ( 33 ) et au milieu d’un jardin verdoyant. Conçue et posée par la société Deckinwood ( franchisée grad™ ), ce projet de terrasse bois vient accompagner la rénovation complète d’une piscine. Il s’agit d’une terrasse en thermofrêne, une essence de couleur brun moyen. Les lames sont posées sur des lambourdes en Accoya©, une exclusivité grad™ qui respecte le DTU 51.4 et présente une garantie de 50 ans. D’une surface de 90 m², la terrasse entoure suffisamment la piscine pour accueillir un mobilier de jardin avec tout le confort nécessaire.