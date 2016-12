Articles, Construction, Dossiers Chalets et Maisons en Bois Massif 22 décembre 2016

La construction en bois massif ou bois empilé, est issue d’un héritage nordique.

Propre à certaines régions, ce système constructif a colonisé les montagnes françaises dans les années 70 avant de conquérir nos villes et version habitable ou abris de jardin en bois.

L’architecture en bois massif est une des techniques les plus anciennes, où d’épaisses pièces de bois de sections rondes (rondins ou fustes) ou rectangulaires (madriers) sont placées horizontalement et positionnées les unes au dessus des autres. Les sections de bois sont profilées : troncs écorcés, rondins calibrés ou madriers. Le débit du bois en madriers produit des plateaux de plus forte épaisseur que les planches. Pour la maison d’habitation, les épaisseurs usuelles sont de 54, 65, 80, 90, 110 millimètres et plus.

Pour les abris de jardin, on est sur des épaisseurs plus faible telles que 28, 35, 48 mm.

Les sections s’emboitent parfaitement les unes dans les autres au niveau des angles. De nombreuses techniques existent pour l’empilage, y compris le collage. Le tassement naturel des bois, leurs mouvements verticaux et l’étanchéité à l’air sont les trois contraintes associées à ce type de construction. Ces phénomènes pris en compte dans la construction de l’ouvrage, ne doivent en aucun cas nuire à stabilité des ouvrages ni écraser les éléments de type menuiseries, escaliers ou travaux de maçonnerie.

La construction en bois massif empilé autorise aujourd’hui une architecture plus moderne permettant de réaliser des maisons contemporaines en jouant sur les volumes, les surfaces vitrées ou avec les techniques d’assemblage en queue d’aronde.

L’importante épaisseur de bois massif offre une excellente inertie et un excellent coefficient d’isolation naturel. Entrainant la disparition du bois massif dans sa plus pure tradition au profit de l’isolation des bâtis, l’entrée en vigueur de la RT 2012 au 1er janvier 2013 a obligé à envisager de nouvelles manières d’aborder la construction en bois massif.

Afin d’en respecter les impératifs, l’isolation est devenue une composante obligatoire de la construction en bois massif. Le recours à l’isolation par l’intérieur permet de conserver la mise en beauté de la réalisation par la puissance architecturale et toute la robustesse apportée par ce type de construction. L’ossature intérieure peut-être porteuse en lieu et place des madriers.

Une isolation par l’extérieur consiste à mettre en œuvre un parement extérieur, comme un bardage, derrière lequel sont contenus les matériaux isolants. La construction en double madriers reste la seule option pour conserver l’effet « bois massif », ses sensations et son élan esthétique.

Le madrier massif empilé

Le madrier massif empilé est le système le plus couramment utilisé. Les constructions en madriers s’insèrent plus facilement dans les milieux urbains. Les sections de bois de finition rectangulaire sont pré-usinées au millimètre près jusqu’à l’élimination des interstices. Solidement ancrées au sol, les sections sont empilées les unes sur les autres pour former des parois porteuses. Plus de 400 techniques d’empilages sont répertoriées.

Les sections s’entrecroisent à mi-bois à angles sortants ou en queue d’aronde via une liaison mécanique.

La construction en madriers massifs empilés étant à la portée de chacun, les fabricants proposent des kits « prêts à monter », Chalet Center , pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure de l’auto-construction. La mise en œuvre ressemble à un gigantesque jeu de construction.

Bientôt, la suite..

Texte – Serum Presse