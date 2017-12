Chantiers de l’innovation 2018 : Trecobat et Isover récompensés

Afin de mettre en lumière des solutions innovantes pour les professionnels du bâtiment, le LCA-FFB organise en même temps que le Challenge de l’Habitat innovant, le concours des Chantiers de l’innovation. Pour l’édition 2018, l’entreprise Isover et le constructeur de maisons Trecobat ont été récompensés.

Les deux entreprises viennent de recevoir une médaille d’or, dans la catégorie « Second œuvre », pour la présentation du système isolant Hygro+TPB.

Destiné à l’isolation des toitures plates des maisons individuelles et des bâtiments collectifs, le système « Hygo+ Toitures Plates Bois » est une charpente bois étanchée par une membrane PVC, isolée en sous-face, avec un isolant en laine de verre Isover.

Il est complété d’une membrane hygro-régulante nouvelle génération, la membrane «Hygro+». Cette membrane, positionnée sous l’isolant, préserve des risques de condensation l’hiver, et permet le séchage des bois l’été, peut-on lire sur la fiche de présentation du concours.

« En utilisant l’espace entre solives, la hauteur sous plafond est optimisée, et la hauteur d’acrotère est réduite. Par ailleurs, il n’est plus nécessaire de monter des palettes d’isolant en toiture », témoigne le constructeur Trecobat, adhérent « pilote » de la LCA-FFB qui a pu tester le système sur l’un de ses chantiers. « Enfin, en associant laine de verre et charpente bois, ce système garantit un gain de temps et un coût maîtrisé », assure-t-il.

Ce système sera commercialisé en février 2018. Sur l’ensemble des innovations présentées pour ce concours, sept dossiers seulement ont été retenus en fonction du degré d’innovation, de la pertinence économique, de l’apport commercial, de l’intérêt chantier ou encore de la performance environnementale.