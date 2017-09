Charles Hullot, nouveau directeur d’ONF International

Après plus de 6 ans au sein d’Expertise France, Charles Hullot, 37 ans, prend la direction d’OnF international. La filiale de l’Office national des forêts est spécialisée dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et la lutte contre le changement climatique.

Diplômé de l’ISTOM (école d’ingénieur en agro-développement international) et de l’ESSEC (spécialisation en stratégie et gestion internationale), Charles Hullot rejoint ONF International après plus de 6 ans au sein d’Expertise France, agence française de coopération technique internationale, dont il était le directeur Développement Durable.

Charles Hullot dispose d’une importante expérience en gestion de projets à l’international acquise au sein de diverses structures (bureaux d’études, ministère des Affaires étrangères, ADEME).

Pour Christian Dubreuil, directeur général de l’ONF et président d’ONF International, « l’arrivée de Charles Hullot doit permettre de renforcer le rayonnement d’ONFI dont la compétence est particulièrement reconnue en matière de foresterie tropicale et d’adaptation des forêts au changement climatique ».

Filiale, créée il y a 20 ans, ONF International (ONFI) est un bureau de conseil et d’expertise en environnement spécialisé dans la gestion durable des écosystèmes forestiers et la lutte contre le changement climatique.

Il s’appuie sur des filiales (ONF Brasil, Sylvafrica au Gabon, ONF Cameroun) et une succursale (ONF Andina en Colombie) pour porter son développement.