Charpente en lamellé : 3 nouvelles notes techniques disponibles

Le syndicat national du bois lamellé vient de publier trois notes techniques et la mise à jour de ses recommandations professionnelles, concernant la charpente en bois lamellé.

L’arrivée de l’Eurocode 5, sa mise en oeuvre en avril 2010 et sa pratique effective au dimensionnement de nouveaux ouvrages, ont conduit la profession à éditer une série de recommandations et d’interprétations, permettant aux bureaux, intégrés ou non, de concevoir et calculer des ouvrages dans les conditions de fiabilité optimales.

Fruit du travail collectif (regroupant membres de la commission technique du SNBL, bureaux d’étude spécialisés, chercheurs du FCBA et bureaux de contrôle), ces recommandations ont vocation à être utilisées pour tous les ouvrages en bois lamellé concernés.

« Les Évolutions normatives, les spécificités des process de production, les retours d’expériences de nos chantiers, sont autant de points qui font “vivre” et qui “portent” le Bois Lamellé ! La profession, consciente des évolutions sur les ouvrages à venir, se fédère et oeuvre au quotidien pour produire “les notes techniques”. Les dernières mises à jour, sont autant d’outils, permettant de répondre, de façon fiable, actualisée et argumentée aux questions des professionnels », explique Jean-Marc Provot, de la Commission Technique du Syndicat National du Bois Lamellé.

Plus d’informations : glulam.org (rubrique Médiathèque / Documentation Professionnelle)

Photo : graypants.com