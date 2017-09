Concours AdivBois : retour en images sur les immeubles lauréats

En préambule du Congrès Woodrise à Bordeaux, l’association AdivBois pour le développement des immeubles à vivre bois a révélé les lauréats de son concours. L’ensemble des projets « symbolise une nouvelle urbanité et habitabilité réinventées par le Vivre Bois », selon les organisateurs. Retour en images.

Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre cette démarche, visant à valoriser les projets d’immeubles en bois. En 2016, le Puca et AdivBois lancent un appel à manifestation d’intérêt pour identifier les territoires susceptibles d’accueillir ce type d’habitat. 24 sites répartis sur toute la France ont été sélectionnés, mais seulement 13 ont poursuivi leur démarche. 7, dans le cadre de la consultation nationale pilotée par le Puca et 6 sites dans une démarche de concours local.

« L’ensemble des projets lauréats symbolise une nouvelle urbanité et habitabilité réinventées par le Vivre Bois, en convoquant la nature à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments, en exprimant toute la dimension sociale et organique du matériau », ont souligné les organisateurs du concours.

Les lauréats sont :

ANGERS / Quartier Belle Beille

LAURÉAT jury national PUCA : Calq Architecture et Lina Ghotmeh Architecture / OBM / Oregon / S2T / Aïda /

Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole / Logements + halte-garderie / R+10 / 6513 m2

Projet : LES BOIS D’ANGERS

LAURÉAT jury national PUCA : GOA (architecte mandataire) / CRÉID Design / AIA Architectes, Ingénierie et Environnement / Mathis / ITAC /

Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole / Logements + halte-garderie / R+9 / 6590 m2

Projet : L’ÉTANG D’ART

GRENOBLE / La maison de l’agriculture – ZAC Flaubert

GRAND PRIX jury national PUCA : Tekhné Architectes et R2K Architecte / / Insight Design/ Maître Cube, mandataire TCE / SDCC / HASAP Arborescence / Tribu / Denizou / ITF / ACOUSTB / DPI /

Maître d’ouvrage : SPL Sages / Logements + bureaux + commerces / R+9 / 8600 m2

Projet : DES ALPES AU JARDIN

LE HAVRE / Tour Signal – ZAC Dumont d’Urville

LAURÉAT jury national PUCA : Ataub Architectes / BESB / Egis / Aïda / Socotec /

Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier / Logements / R+14 / 4374 m2

Projet : LIGHT HOUSE

GRAND PRIX jury national PUCA : Atelier d’architecture Marie Schweitzer / Echos / Concept bois structures / Lifteam /

Maître d’ouvrage : Éliasun / Logements / R+14 / Surface : 3015 m2

Projet : WOOD UP

SAINT-HERBLAIN / Quartier Bagatelle

GRAND PRIX jury national PUCA : Alter Smith architecte / Bruno Houssin Design/ André BTP / LCA / GO CAA / Alice Broilliard / Tibo Labat / ECSB / Cardonnel Ingéniérie /

Maître d’ouvrage : Ville de Saint Herblain / Logements / R+9 / 2975 m2

Projet : CAPABLE

GRAND PRIX jury national PUCA : Atelier Pascal Gontier et SATHY architecte / La forme et l’usage / Insight Design / Leicht France / Amoes / Aïda / Hasap / Poliphile / Arcadial Production / Gestionbat /

Maître d’ouvrage : Ville de Saint Herblain / Logements / R+8 + attique / 3160 m2

Projet : BALCONS EN FORÊT

DIJON / Eco-quartier Heudelet

LAURÉAT jury local : GRAAM architecture (mandataire) / C&E Ingénierie / Armelle Claude / ATEEC / Hydraeco / Meta /

Maître d’ouvrage : SEM – Société Est Métropoles / Bureaux / R+6 / 2267 m2

Projet : ECOPOLIS

PARIS RIVP / Porte de Vanves

LAURÉAT jury local : AAVP Architecture / Arbonis / Sicra / Dhomino / Alabiso / Atelier Rouch /

Maître d’ouvrage : RIVP / Logements / R+8 / 2586 m2

Projet : CASA JENGA

PARIS SEMAPA – B1A3 / ZAC Paris Rive Gauche

LAURÉAT jury local : LAN Architecte / Compagnie de Phalsbourg / Maitre Cube / ELIOTH / EQO / Sinteo / Casso / Apave / Piveteau bois / FCBA /

Maître d’ouvrage : REI, promoteur / Logements + commerces / R+14 / 7636 m2

Projet : WOOD UP

SEMAPA B1B4 / PARIS HABITAT

LAURÉAT (sous réserve) jury local : Atelier WOA architecte et NL V.Lavergne architecte / Bouygues Bâtiment IDF / Brezillon / Elioth/Egis / AcoustB / LCA / Techniwood /

Maître d’ouvrage : Paris Habitat / Logements universitaires / R+15 / 6100 m2

Projet : LA TOUR COMMUNE

Dans le contexte du concours ADIVbois, le jury local pour le lot B1B4 a, à ce stade, désigné un classement des projets sous réserve d’attribution par la commission d’appel d’offres où la Tour Commune arrive en premier position.

SAINT-ÉTIENNE / Îlot Soulié

LAURÉAT jury local : GCC Immobilier / Tectoniques architectes / Arborescence / Numéro 111 / Cool & Bed / Colodge/ Indiggo / Qualiconsult / CGC Rhône-Alpes / Martigniat / Montmartin / Vray / Chorain / Colladello / La Fabrique / Maître d’ouvrage : GCC Immobilier / Logements + bureaux + hôtel / R+9 / 3 586 m2

Projet : POP UP

TOULOUSE / Eco-quartier de la Cartoucherie

LAURÉAT jury local : Dietrich | Untertrifaller Architectes / Seuil Architecture / Maître Cube / IDTech / Terrell / Soconer / Gamba / Sept

Maître d’ouvrage : Icade / Logements + commerces + hôtel / R+9 / 13057 m2

Projet : CARTOUCHERIE WOOD’ART

Photo de Une : Claire Thibault