Confort et construction bois à l’honneur à Tulle

Pour la septième fois, BoisLim organise ses Rencontres Bois Construction, consacrées cette année au thème du confort dans la construction bois. Rendez-vous le jeudi 7 décembre, à Tulle.

Après la thématique « Réhabiliter & agrandir des bâtiments : les solutions bois » présentée lors de la précédente édition, BoisLim mettra en avant la thématique du confort dans les constructions en bois.

Maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre et prescripteurs, entrepreneurs du bâtiment et de la filière bois, formateurs et étudiants sont attendus à partir de 10 h, le 7 décembre prochain, à Tulle

Cette manifestation annuelle est destinée à informer les prescripteurs et les entreprises du secteur bois construction des évolutions du marché et de la réglementation.

Des retours d’expériences et des exemples concrets y sont présentés par des experts (FCBA, Bois HD, Bois PE, Heliasol) et porteurs de projets, pour soulever des problématiques et proposer des solutions aux professionnels.

Plus d’informations : Inscriptions jusqu’au 30 novembre