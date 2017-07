11e Congrès Aprovalbois les 23 et 24 novembre à Dijon

Fibois, nouvelle interprofession de la région Bourgogne-Franche-Comté, organise les 23 et 24 novembre prochains, à Dijon, la 11e édition du Congrès Aprovalbois. L’occasion d’explorer les perspectives économiques de la filière forêt-bois face aux enjeux environnementaux.

Les interprofessions Aprovalbois et Adib ont officiellement fusionné le 16 juin dernier et se donnent rendez-vous lors de l’événement biennal de la filière forêt-bois. Économistes, sociologues, chercheurs, chefs d’entreprise, spécialistes et praticiens seront présents pour débattre lors de tables rondes des opportunités de la filière face à un contexte globalisé, mouvant et contraint.

Quatre angles ont été choisis : le poids économique de la filière en France et dans le monde, l’emploi et l’attractivité de la filière auprès des jeunes, l’acceptabilité par la société de la gestion et de la mobilisation des bois et l’état des lieux des marchés et des tendances

Plusieurs intervenants ont déjà confirmé leur venue : French Timber, France Bois Forêt, Kuribay (cabinet de ressources humaines), Institut de prospective et d’études de l’ameublement, école d’ingénieurs forestiers AgroParisTech Nancy.

