Congrès national du Bâtiment durable, du 4 au 6 octobre

La 6ème édition du Congrès national du Bâtiment Durable se tiendra du 4 au 6 octobre 2017 à Dijon-Chenôve. Près de 600 professionnels sont attendus pour échanger, débattre et visiter sur le thème « Rénovation énergétique et performante de l’habitat ».

Après l’édition marseillaise, qui a attiré plus de 550 participants, la Bourgogne accueille à son tour le Congrès national du Bâtiment Durable. L’événement permet pendant trois jours de rencontrer des clusters, centres de ressources, collectivités et de l’ensemble des professionnels autour de tables-rondes, d’ateliers collaboratifs et de visites.

Pour cette édition, la question de la rénovation énergétique et performante de l’habitat sera abordée, avec une volonté particulière de questionner l’offre privée de rénovation.

« Alors que la « massification » de la rénovation énergétique de l’habitat apparaît comme un objectif prioritaire pour les pouvoirs publics et les collectivités, le Congrès national du Bâtiment Durable 2017 aura à cœur de présenter retours d’expériences et innovations, d’aborder le lien entre offre publique et offre privée, et de réfléchir aux solutions d’aujourd’hui et de demain », précisent les organisateurs.

La plénière d’ouverture sera assurée par Alain Grandjean, docteur en économie de l’environnement, fondateur et associé de Carbone 4, cabinet de conseil et d’études sur le carbone, et membre du Comité de veille écologique de la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Un appel à contributions est également en cours afin de repérer des initiatives pertinentes qui seront présentées en octobre lors du Congrès.

Plus d’informations : www.congresbatimentdurable.com