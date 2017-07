Congrès Woodrise : le Tram du bois veut valoriser les maîtres d’ouvrage

Du 6 au 16 septembre, la ligne C du tramway de Bordeaux devient un itinéraire inédit pour découvrir l’intérêt du bois dans la construction de moyenne et grande hauteur. Le grand public et les professionnels pourront gratuitement parcourir les expositions et les animations prévues tout au long de la ligne C.

Il s’agit d’une première sur le territoire de Bordeaux Métropole. En coordination avec l’Institut Technologique FCBA, organisateur du congrès, la Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA) et le Comité de Développement Forêt Bois Aquitaine (CODEFA), un tramway dédié à la filière bois circulera sur les voies de la ligne C de Bordeaux.

Plusieurs thèmes seront abordés à travers des expositions et des animations gratuites, autour de la ville durable et des territoires bas carbone, l’emploi du matériau bois dans la construction et le recours à l’économie, aux entreprises et aux ressources locales.

Ce « Tram du bois » permettra de rencontrer 7 maîtres d’ouvrages actifs sur la Métropole : Aquitanis, Bordeaux-Euratlantique, Clairsienne, Eiffage Immobilier, Gironde Habitat, Groupe SNI et Kaufman & Broad.

Différents arrêts de tram de la ligne C seront dédiés aux partenaires pour présenter leurs démarches et projets en région : des logements, durables et évolutifs, avec le système constructif modulaire à ossature bois Sylvanéo d’Aquitanis, des immeubles démonstrateurs du Groupe SNI avec, notamment, la solution constructive innovante Urbik’s Cube de plancher à structure bois pour des immeubles « capables », flexibles/réversibles.

D’autres projets seront également présentés comme la création de nouveaux quartiers avec les résidences de logements, sociaux et privés, de Gironde Habitat ; l’opération d’aménagement d’envergure Bordeaux-Euratlantique avec les projets de tours Hypérion d’Eiffage, associant Clairsienne, et Sylva de Kaufman & Broad, lauréats retenus pour les réalisations d’immeuble en structure bois de 50 mètres.

Des maquettes, conçues spécialement pour l’opération par les élèves architectes de l’ENSAP de Bordeaux, en partenariat avec les élèves ingénieurs de l’ISA BTP d’Anglet, Institut Supérieur Aquitain, seront présentées sur les sites des partenaires. Ces projets d’immeubles bois ont été imaginés dans le nouvel éco-quartier de Brazza à Bordeaux, avec les opérateurs partenaires et sous la direction de Jean-Jacques Soulas, architecte DESA, spécialiste de la construction bois.

L’opération « Le Tram du Bois » se clôturera le samedi 16 septembre par un atelier Kapla ouvert au public, allées de Tourny.

Plus d’informations : www.letramdubois.fr

Texte et Photo : Claire Thibault