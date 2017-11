Quand le bois devient tissu

À l’occasion du Festival international des intérieurs Inside, à Berlin, le prix du plus bel intérieur de l’année a été décerné à Produce.Workshop pour son installation nommée FabricWood à Singapour. En bois, bien évidemment !

Le projet, conçu par Produce.Workshop, a battu plus de 200 participants et 78 finalistes à travers neuf catégories dont celle du plus bel intérieur au monde, pour l’année 2017.

Fabricwood, une installation visible dans le magasin haut de gamme Xtra à Singapour, a été créée pour le compte d’une entreprise spécialisée dans le mobilier, Herman Miller,

Il s’agit d’un voile de 20m x 7m, fait de contreplaqué léger, qui s’étend au plafond, à travers l’espace, comme un tissu. Soutenue par une série d’arches qui encadrent les entrées et relient le magasin à la rue et au café adjacent, la structure guide le client de l’entrée à un rideau de verre.

L’analogie avec la couture se poursuit dans la fabrication même de ce plafond original. Pour façonner le contreplaqué, une technique de couture appelée « darting » (pince, en français) a été utilisée.

Des découpes circulaires ont été réalisées au point de convergence des pinces, pour permettre au contreplaqué de se courber et d’éviter les déchirures. Une fois assemblée, la structure forme une surface ondulant naturellement, tel un tissus « ruché » ou froncé.

L’installation s’inspire notamment de la philosophie, la culture et les aspirations de la marque, mais aussi du mode de conception de son mobilier, qui combine innovation formelle, structurelle et matérielle. L’objectif est d’obtenir une surface ergonomique, qui moule confortablement le corps humain.

Il en va de même pour Fabricwood qui apparaît alors comme une seconde peau pour le magasin Herman Miller « moulé » à son hôte Xtra.

La structure a été faite pour ressembler à un bazar, où de simples auvents de tente sont tirés à travers la rue pour créer un marché improvisé avec une atmosphère accessible et décontractée.

Photos : Fabricwood by Produce.Workshop – Inside World Festival of Interiors