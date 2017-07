Construction bois : le Canada est-il plus en avance que la France ?

Le 11 septembre prochain, Sylvain Ménard, professeur-chercheur à l’UQAC (Université de Chicoutimi-Québec), proposera une conférence sur les systèmes constructifs canadiens, à Saint-Étienne.

Diplômé de l’ENSTIB (Bac Génie du Bois), et de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (doctorat en génie civil structure bois), il a acquis une forte expérience professionnelle dans le domaine auprès de nombreuses entreprises à travers le monde.

Il a notamment travaillé sur la conception de nouveaux produits d’ingénierie du bois innovants, sur l’obtention de certifications mondialement reconnues, sur la création, la construction et le démarrage de 10 usines de fabrication dédiées aux produits à valeur ajoutée du bois, puis a assuré la gestion des opérations de ces bâtiments et usines.

Lors de cette conférence, il donnera quelques éléments de contexte avant d’aborder les techniques, et de donner des exemples de structures bois, de conception et de fabrication. Il évoquera aussi la certification et la mise en marché d’un nouveau produit d’ingénierie du bois.

Plus d’informations :

www.ifb42.com

Conférence à 17h30 – nombre de places limité – inscription obligatoire

Participation : 15 euros (gratuit pour les adhérents d’IFB 42, de la Fédération du BTP 42, de l’ALEC 42, des membres de la plateforme Rénov’actions 42, et les étudiants).

Photo : Wikimedia Commons – Ansgar Walk – Pine Lake, Wood Buffalo National Park, Alberta, Canada