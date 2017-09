Du 20 au 22 octobre, la deuxième édition du Festival de la forêt et du bois à Montlouis-sur-Loire (37) déclinera la thématique « Construction et Innovation ».

Conférences, échanges et visites sont au programme de cet événement, organisé en partenariat avec l’Office national des forêts, l’interprofession nationale France Bois forêt, l’association Arbocentre, le château de la Bourdaisière et la Ville de Montlouis-sur-Loire.

Parmi les moments forts et incontournables des journées réservées aux professionnels (vendredi et samedi), la conférence sur les thèmes des innovations dans la construction bois, la présentation du bois translucide et imputrescible de Timothée Boitouzet. 5 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets « La Maison 100 % Bois » seront également détaillés par leurs créateurs.

L’objectif de ce concours est d’imaginer une maison innovante R+1, en bois du sol au plafond, de la tuyauterie aux objets usuels. Ce concours est destiné à tous : bâtisseurs, autodidactes, étudiants, designers, ingénieurs, architectes, décorateurs, amateurs, professionnels, etc. La constitution d’équipes complètes et polyvalentes sera toutefois privilégiée. Les dossiers doivent être envoyés avant le 9 octobre.

Les projets sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement technique dispensé par une équipe d’experts en construction bois.

La maison finaliste sera construite et exposée dans le parc du Domaine de la Vourdaisière en octobre 2018 à l’occasion de la 3e édition du Festival de la Forêt et du Bois.

Le dimanche, des conférences, des animations et des parcours pédagogiques ouverts au grand public permettront de découvrir la forêt autrement.

Photo : Wikimedia Commons – W.carter