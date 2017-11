Convivium : convivialité du bois et énergie positive

Inauguré fin septembre à Metz, le projet Convivium est un bâtiment à énergie positive (Bepos) de 1400 m² construit en ossature bois. Il regroupe des espaces de bureaux, salles de conférences, showroom et restaurant pour proposer une « expérience du bien-vivre de demain », selon le porteur du projet Innov’habitat.

Bien s’alimenter, bien habiter et bien être, ces trois dimensions font partie intégrante du projet innovant baptisé Convivium, lancé en septembre dernier à Metz, sous l’égide d’Innov’Habitat.

Ce bâtiment de 1400m², à ossature bois, dispose d’un bardage bois ajouré, mis en œuvre au dessus d’un bardage métallique micro-nervuré permettant d’amener une couleur grise derrière le bois.

Ce bardage, rythmé par des écartements et différentes dimensions de lattes, permet d’unifier l’ensemble du bâtiment. Réalisé en Mélèze Thermo-brossé par la société Sivalbp, le bardage est alterné avec de la végétalisation ponctuelle faite de plantes grimpantes de type lierres.

Elles sont arrosées par des programmateurs automatiquement. L’entreprise Ino-végétal a également mis en place un mur végétalisé à l’intérieur de Convivium.

Enfin, la démarcation du volume principal est représentée par deux arches en zinc anthracite noir de chaque côté du bâtiment et d’une arche sur le devant de l’entrée en bardage bois, ainsi que par une grande entrée de lumière au centre du bâtiment. Réalisée en façade rideau, on retrouve également ces vitrages sur l’arrière et le côté de Convivium.

Un investissement de 2 millions d’euros

Pour garantir une bonne isolation thermique, le bâtiment comporte trois couches d’isolants naturels en cellulose ou laine de bois de haute densité, deux du côté intérieur couplés à une couche extérieure.

Iclosia, entreprise basée à Norroy-Le-Veneur, a fourni et posé l’ensemble des menuiseries triple vitrage à haute performance de la marque Internorm, permettant ainsi d’avoir une enveloppe du bâtiment totalement étanche et performante pour atteindre l’énergie positive.

Le projet étant bioclimatique, les apports solaires ont été maximisés lors de l’étude d’implantation et d’architecture. Une ventilation double flux à régulation a été installée, associée à 8 registres qui permettent un meilleur contrôle. Elle diffuse lachaleur issue du système de chauffage. Celui-ci se base sur l’installation d’une pompe à chaleur Viessmann Vitocal 300G 15Kw.

Des forages verticaux de 400 ml en 3 forages avec sondes réversibles récupèrent la température constante du sous-sol et permettent d’améliorer le rendement de la PAC en hiver et de limiter le réchauffement en été.

En complément des forages, des panneaux photovoltaïques ont été installés et les ouvrants motorisés afin de venir rafraîchir l’intérieur.

Le bâtiment, inauguré en septembre dernier, représente un investissement de 2 millions d’euros. Il comprend un patio intérieur avec une végétation prononcée, des bureaux, des salles de conférences, un showroom et un restaurant.

Photos : Olivier Liévin