Actualités, Articles, Projets d'Archi CONVIVIUM par Innov’Habitat 16 décembre 2016

Innovant, positif et unique dans le Grand Est par sa structure & son architecture…

L’idée de CONVIVIUM par Innov’Habitat est de créer un réel lieu de vie, un espace totalement innovant, unique et collaboratif où chacun puisse trouver ses réponses aux défis du 21ème siècle.Ouvert à tous, il permettra de découvrir des solutions concrètes pour le bien-vivre de demain, au travers de pratiques raisonnées de la construction, de l’alimentation, du travail, du bien-être… Le projet s’articule autour du bien-vivre dont la principale composant sera axée sur le bien habiter.

– Une façade innovante

La façade reprend les codes couleurs du projet Convivium (rouge, noir). Ces couleurs permettent de marquer les volumes dissociés de l’architecture. Sur le devant, un bardage bois ajouré sera mis en place au dessus d’un bardage métallique micro-nervuré permettant d’amener une couleur grise derrière le bois. Ce bardage, rythmé par des écartements et différentes dimensions de lattes permet d’unifier l’ensemble du bâtiment.

Réalisé en Mélèze Thermo-brossé par la société Sibalt basée à Chambery, le bardage sera alterné avec de la végétalisation ponctuelle faite de plantes grimpantes de type lierres. Elles seront arrosées par des programmateurs automatiquement. Enfin, la démarcation du volume principal est représentée par deux arches en zinc anthracite noir ainsi que par une grande entrée de lumière au centre du bâtiment. Réalisée en façade rideau, on retrouve également ces vitrages sur l’arrière et le côté de CONVIVIUM.

CONVIVIUM sera une vitrine pour la construction durable puisque le bâtiment en soi sera l’exemple même de la construction positive. Il produira plus d’énergie qu’il n’en consommera.

– Un système constructif performant : l’ossature bois & des menuiseries de qualité.

Il est constitué de 3 couches d’isolants naturels en cellulose ou laine de bois de haute densité. Deux du côté intérieur couplés à une couche extérieure. Le déphasage (temps mis par la chaleur pour pénétrer à l’intérieur de la maison afin d’amortir les variations de température extérieure) idéal est de 12h. Ce mur dispose d’un déphasage de 13h45, l’isolation à haute densité de cette réalisation apporte une inertie au mur et garantit une température intérieure de l’habitat fraîche et constante même en plein été. Iclosia, entreprise basée à Norroy-Le-Veneur, a fourni et posé l’ensemble des menuiseries triple vitrage à haute performance de la marque Internorm, permettant ainsi d’avoir une enveloppe du bâtiment totalement étanche et performante pour atteindre l’énergie positive.

– Un projet bioclimatique : systèmes énergétiques optimisés

Les puissances de chauffage pour un bâtiment de 1200 mÇ sont d’environ 15 kW (CONVIVIUM hors restaurant). Le projet étant bioclimatique, les apports solaires ont été maximisés lors de l’étude d’implantation et d’architecture, cela représentant plus de la moitié des besoins nécessaires. Une ventilation double flux à régulation a été installée, associée à 8 registres qui permettent un meilleur contrôle. Elle diffuse la chaleur issue du système de chauffage. Celui-ci se base sur l’installation d’une pompe à chaleur Viessmann VITOCAL 300G 15Kw. Des forages verticaux de 400 ml en 3 ou 4 forages avec sondes réversibles récupèrent la température constante du sous-sol et permettent d’améliorer le rendement de la PAC en hiver et de limiter le réchauffement en été.

En complément des forages, des panneaux solaires thermiques sont installés pour profiter de l’apport gratuit d’énergie pour l’ECS. Ils permettent également aux futurs visiteurs de découvrir une technique d’énergie gratuite et renouvelable qu’il est possible d’avoir dans une démarche de développement durable. Enfin, afin de rafraîchir l’intérieur, des ouvrants motorisés qui s’ouvriront automatiquement la nuit viennent compléter l’installation. On parle alors de ventilation naturelle.