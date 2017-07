De la terrasse à la piscine

Lorsque l’on définit son projet de construction, il ne faut pas négliger l’agencement extérieur, et notamment les terrasses et les piscines. En plus de l’aspect convivial, ces deux aménagements constituent un élément esthétique et pratique de la maison de plus en plus indispensable pour jouir pleinement de son habitation.

La construction de la terrasse en bois doit tenir compte du cheminement habituel des utilisateurs. Il faut compter au minimum 1,20 m de largeur pour que deux personnes puissent se croiser et 3 m pour poser une grande table avec des chaises.



Lames ou caillebotis, il n’est pas toujours facile de choisir. Les lames en bois permettent de réaliser de véritables planchers. Comme elles sont démontables, elles se changent très facilement, lorsqu’elles sont abimées. Les lames de terrasse ont généralement une largeur comprise entre 75 mm et 150 mm et peuvent avoir plusieurs apparences : lisses ou rainurées. Lisses, elles se nettoient plus facilement. Rainurées, elles s’encrassent plus vite et deviennent glissantes. D’un point de vue technique, le sens du platelage a une incidence dans la détermination des pièces de structure.

Posées perpendiculairement à la maison, les lames permettent de créer une ligne de fuite. Mais mis en œuvre parallèlement au mur, elles élargissent l’espace. Cette pose est idéale dans les endroits exigus. Combien ça coûte ? Entre 20 et 180 € le m², en fonction de la largeur, l’épaisseur et surtout de l’essence de bois. Les caillebotis sont des dalles de bois pré-assemblées et fabriquées en usine. Leur prix oscille entre 25 et 120 € le m². C’est la façon la plus simple de réaliser une terrasse en bois. Les caillebotis sont en effet faciles à installer, car il suffit de les emboîter. Ils sont idéals pour construire des terrasses carrées ou rectangulaires. Il est possible de jouer avec le quadrillage des caillebotis pour réaliser des motifs géométriques sur sa terrasse. Les lames rainurées de certains d’entre eux évitent que l’on dérape dessus. En bois massif ou composite, les lames de terrasse doivent répondre à des exigences techniques très importantes. La principale étant sans doute la durabilité du bois. Le facteur clé dans la sélection du bois pour une utilisation extérieure repose sur la durabilité de l’essence choisie. C’est la capacité à résister aux sollicitations extérieures, notamment les conditions d’humidité (le bois commence à se dégrader quand son taux d’humidité reste au dessus des 22 %).

Certaines espèces, comme les bois exotiques ont une capacité naturelle à résister à ces dégradations. Les autres ont différents degrés de durabilité naturelle et peuvent avoir besoin d’un traitement. En règle générale, la durabilité d’un bois est fonction de sa densité. Les essences de bois sont classées selon une échelle de 1 à 5 suivant leur capacité à résister aux intempéries. Pour une terrasse en bois, il est conseillé de choisir au minimum un bois classé 4. En dessous, la durée de vie est nettement réduite (moins de 10 ans). Il existe deux grandes familles de bois, utilisées pour la fabrication de terrasses : les essences d’origine européenne et les bois exotiques. Les bois exotiques sont plus résistants aux intempéries, mais ils sont également plus chers. L’absence de noeuds dans le bois leur donne un aspect esthétique très pur. Ainsi, le bois exotique, d’une beauté naturelle et d’un aspect chaleureux, est idéal pour créer des terrasses. Certaines essences tropicales comme l’ipé, le teck, l’iroko ou le doussier sont appréciés pour leurs teintes chaudes, leur dureté et leur durabilité. De classe 4, leurs caractéristiques les protègent naturellement contre les champignons et les insectes. Ils sont très stables et imputrescibles. Mais attention à choisir des produits issus de forêts gérées durablement. Ainsi, ces produits pourront porter, par exemple, les labels FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC, qui garantissent aux consommateurs que ces derniers proviennent de forêts gérées en tenant compte des aspects sociaux, économiques et écologiques. Certaines essences issues de forêts tempérées sont parfaitement adaptées pour les terrasses à condition d’être traitées pour atteindre la classe 4. Bien meilleur marché que les essences exotiques, les résineux, comme le pin par exemple, deviennent imputrescibles avec un passage en autoclave. Parmi les résineux, il est intéressant d’opter pour le pin rouge du Nord ou le robinier (faux acacia), un bois local possédant des qualités similaires au teck (naturellement classe 4). Autre alternative : le mélèze de Sibérie orientale. De classe 3, il est quasi imputrescible, et résiste parfaitement aux intempéries et à l’eau. La pose de ces lames nécessite de prévoir l’écoulement de l’eau dans le sens de la largeur de la lame. Sachez également que sous l’effet des ultraviolets, le bois, quel que soit l’essence, va griser. Ce changement de teinte ne s’effectue qu’en surface. Cette évolution peut être plus ou moins rapide suivant l’exposition. Ce phénomène naturel n’a aucune répercussion sur la solidité ou la durabilité du bois. Pour conserver la couleur d’origine de l’essence du bois, la terrasse bois demande donc un entretien. Il est nécessaire d’entreprendre deux fois par an un nettoyage méticuleux. Et pour ceux qui ne veulent pas voir griser le bois ni l’entretenir, il existe des lames et dalles en composites.

Ce sont des produits industriels fabriqués à partir de matériaux bois assemblés par des résines polymères qui leur confèrent résistance et flexibilité. Il existe différents rendus en tons bois et de nombreux coloris. En outre, grâce aux traitements spécifiques en usine et aux finitions performantes, les produits bois composites offrent une très bonne durabilité. Ils sont hydrophobes, imputrescibles et résistants aux intempéries, aux chocs, à l’abrasion. Il y a la lame alvéolaire et la lame pleine. A épaisseurs égales, les lames alvéolaires ont des caractéristiques mécaniques supérieures aux lames pleines (résistance à la flexion). Plus légères, elles bénéficient de meilleures portées. Les alvéoles permettent aussi une meilleure répartition des matières et une augmentation du moment d’inertie pour des lames pourtant d’épaisseur égale. Le profil plein minimise les surfaces d’échanges en contact avec l’eau, il évite ainsi le gonflement et améliore la stabilité. Comme pour le bois massif, les dalles en composite sont faciles et rapides de mise en œuvre mais leurs dimensions sont pour l’instant limitées de 50 à 75 cm de coté. Côté mise en œuvre, une lame composite a quelques spécificités. Il est donc important de suivre les règles de pose du fabricant. Les lames de bois composite travaillent différemment de celles en bois massif. Leurs variations dimensionnelles agissent en largeur, en épaisseur et en longueur, il faut donc respecter les jeux possibles dans les trois dimensions et poser les lames sur des lambourdes de préférence en bois massif classe 4. De même, à résistance égale, il faudra une section plus importante (+200%) en composite qu’en bois massif. Avant de vous lancer dans les travaux, vous devez tout d’abord connaître le cumul des dimensions. La hauteur des fondations additionnée au lambourdage et la hauteur des lames doivent venir épouser le niveau de la maison.

Qu’elle soit sur pilotis ou à même le sol, tout s’amorce par le soubassement. De la conception de ce dernier dépendra le bon déroulement du chantier et la stabilité de votre terrasse. Pour écarter tout risque de tassement, calculez la descente de charge au m2. Tout d’abord, commencez par bien délimiter la surface à préparer. Il convient d’adapter les fondations à la nature de votre terrain. Une terre argileuse nécessite plutôt des fondations maçonnées alors qu’un sol sablonneux se contente aisément d’une base composée de blocs en béton ou de plots en plastique comme illustré ci-contre. Ces derniers possèdent l’avantage d’assurer une bonne ventilation et d’ajuster précisément la planéité de l’ensemble grâce à un système de vis intégré qui leur permet d’être ajustables en hauteur. Si vous optez pour une chape en béton, veillez à bien la désolidariser du mur de la maison avec un joint de dilatation pour se prémunir des remontées capillaires. Lors du décaissement, prenez garde de respecter une pente de 1 % au minimum (1 cm par mètre) pour permettre La construction de la terrasse en bois doit tenir compte du cheminement habituel des utilisateurs. Il faut compter au minimum 1,20 m de largeur pour que deux personnes puissent se croiser et 3 m pour poser une grande table avec des chaises.



Lames ou caillebotis, il n’est pas toujours facile de choisir. Les lames en bois permettent de réaliser de véritables planchers. Comme elles sont démontables, elles se changent très facilement, lorsqu’elles sont abimées. Les lames de terrasse ont généralement une largeur comprise entre 75 mm et 150 mm et peuvent avoir plusieurs apparences : lisses ou rainurées. Lisses, elles se nettoient plus facilement. Rainurées, elles s’encrassent plus vite et deviennent glissantes. D’un point de vue technique, le sens du platelage a une incidence dans la détermination des pièces de structure. Posées perpendiculairement à la maison, les lames permettent de créer une ligne de fuite. Mais mis en œuvre parallèlement au mur, elles élargissent l’espace. Cette pose est idéale dans les endroits exigus. Combien ça coûte ? Entre 20 et 180 € le m², en fonction de la largeur, l’épaisseur et surtout de l’essence de bois. Les caillebotis sont des dalles de bois pré-assemblées et fabriquées en usine. Leur prix oscille entre 25 et 120 € le m². C’est la façon la plus simple de réaliser une terrasse en bois. Les caillebotis sont en effet faciles à installer, car il suffit de les emboîter. Ils sont idéals pour construire des terrasses carrées ou rectangulaires. Il est possible de jouer avec le quadrillage des caillebotis pour réaliser des motifs géométriques sur sa terrasse. Les lames rainurées de certains d’entre eux évitent que l’on dérape dessus. En bois massif ou composite, les lames de terrasse doivent répondre à des exigences techniques très importantes. La principale étant sans doute la durabilité du bois. Le facteur clé dans la sélection du bois pour une utilisation extérieure repose sur la durabilité de l’essence choisie. C’est la capacité à résister aux sollicitations extérieures, notamment les conditions d’humidité (le bois commence à se dégrader quand son taux d’humidité reste au dessus des 22 %). Certaines espèces, comme les bois exotiques ont une capacité naturelle à résister à ces dégradations. Les autres ont différents degrés de durabilité naturelle et peuvent avoir besoin d’un traitement. En règle générale, la durabilité d’un bois est fonction de sa densité. Les essences de bois sont classées selon une échelle de 1 à 5 suivant leur capacité à résister aux intempéries. Pour une terrasse en bois, il est conseillé de choisir au minimum un bois classé 4. En dessous, la durée de vie est nettement réduite (moins de 10 ans).

Il existe deux grandes familles de bois, utilisées pour la fabrication de terrasses : les essences d’origine européenne et les bois exotiques. Les bois exotiques sont plus résistants aux intempéries, mais ils sont également plus chers. L’absence de noeuds dans le bois leur donne un aspect esthétique très pur. Ainsi, le bois exotique, d’une beauté naturelle et d’un aspect chaleureux, est idéal pour créer des terrasses. Certaines essences tropicales comme l’ipé, le teck, l’iroko ou le doussier sont appréciés pour leurs teintes chaudes, leur dureté et leur durabilité. De classe 4, leurs caractéristiques les protègent naturellement contre les champignons et les insectes. Ils sont très stables et imputrescibles. Mais attention à choisir des produits issus de forêts gérées durablement. Ainsi, ces produits pourront porter, par exemple, les labels FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC, qui garantissent aux consommateurs que ces derniers proviennent de forêts gérées en tenant compte des aspects sociaux, économiques et écologiques. Certaines essences issues de forêts tempérées sont parfaitement adaptées pour les terrasses à condition d’être traitées pour atteindre la classe 4. Bien meilleur marché que les essences exotiques, les résineux, comme le pin par exemple, deviennent imputrescibles avec un passage en autoclave. Parmi les résineux, il est intéressant d’opter pour le pin rouge du Nord ou le robinier (faux acacia), un bois local possédant des qualités similaires au teck (naturellement classe 4). Autre alternative : le mélèze de Sibérie orientale. De classe 3, il est quasi imputrescible, et résiste parfaitement aux intempéries et à l’eau. La pose de ces lames nécessite de prévoir l’écoulement de l’eau dans le sens de la largeur de la lame. Sachez également que sous l’effet des ultraviolets, le bois, quel que soit l’essence, va griser. Ce changement de teinte ne s’effectue qu’en surface. Cette évolution peut être plus ou moins rapide suivant l’exposition. Ce phénomène naturel n’a aucune répercussion sur la solidité ou la durabilité du bois. Pour conserver la couleur d’origine de l’essence du bois, la terrasse bois demande donc un entretien. Il est nécessaire d’entreprendre deux fois par an un nettoyage méticuleux. Et pour ceux qui ne veulent pas voir griser le bois ni l’entretenir, il existe des lames et dalles en composites. Ce sont des produits industriels fabriqués à partir de matériaux bois assemblés par des résines polymères qui leur confèrent résistance et flexibilité. Il existe différents rendus en tons bois et de nombreux coloris. En outre, grâce aux traitements spécifiques en usine et aux finitions performantes, les produits bois composites offrent une très bonne durabilité.

Ils sont hydrophobes, imputrescibles et résistants aux intempéries, aux chocs, à l’abrasion. Il y a la lame alvéolaire et la lame pleine. A épaisseurs égales, les lames alvéolaires ont des caractéristiques mécaniques supérieures aux lames pleines (résistance à la flexion). Plus légères, elles bénéficient de meilleures portées. Les alvéoles permettent aussi une meilleure répartition des matières et une augmentation du moment d’inertie pour des lames pourtant d’épaisseur égale. Le profil plein minimise les surfaces d’échanges en contact avec l’eau, il évite ainsi le gonflement et améliore la stabilité. Comme pour le bois massif, les dalles en composite sont faciles et rapides de mise en œuvre mais leurs dimensions sont pour l’instant limitées de 50 à 75 cm de coté. Côté mise en œuvre, une lame composite a quelques spécificités. Il est donc important de suivre les règles de pose du fabricant. Les lames de bois composite travaillent différemment de celles en bois massif. Leurs variations dimensionnelles agissent en largeur, en épaisseur et en longueur, il faut donc respecter les jeux possibles dans les trois dimensions et poser les lames sur des lambourdes de préférence en bois massif classe 4. De même, à résistance égale, il faudra une section plus importante (+200%) en composite qu’en bois massif. Avant de vous lancer dans les travaux, vous devez tout d’abord connaître le cumul des dimensions. La hauteur des fondations additionnée au lambourdage et la hauteur des lames doivent venir épouser le niveau de la maison. Qu’elle soit sur pilotis ou à même le sol, tout s’amorce par le soubassement. De la conception de ce dernier dépendra le bon déroulement du chantier et la stabilité de votre terrasse. Pour écarter tout risque de tassement, calculez la descente de charge au m2. Tout d’abord, commencez par bien délimiter la surface à préparer. Il convient d’adapter les fondations à la nature de votre terrain. Une terre argileuse nécessite plutôt des fondations maçonnées alors qu’un sol sablonneux se contente aisément d’une base composée de blocs en béton ou de plots en plastique comme illustré ci-contre. Ces derniers possèdent l’avantage d’assurer une bonne ventilation et d’ajuster précisément la planéité de l’ensemble grâce à un système de vis intégré qui leur permet d’être ajustables en hauteur. Si vous optez pour une chape en béton, veillez à bien la désolidariser du mur de la maison avec un joint de dilatation pour se prémunir des remontées capillaires. Lors du décaissement, prenez garde de respecter une pente de 1 % au minimum (1 cm par mètre) pour permettre une évacuation des eaux de ruissellement vers le jardin et ainsi éviter ce que l’on appelle l’ » effet de cuvette ». La déclivité doit toutefois rester faible pour ne pas entraîner de fluage (fatigue des matériaux).



Il s’agit maintenant de positionner les lambourdes. Elles ne doivent pas être en prise directe avec le sol pour éviter toute dégradation liée au contact prolongé avec l’eau. Elles reposent donc sur des cales ou sur des plots disposés tous les 80 cm à la règle et au niveau à bulle. Fixez-les, tous les 40 cm à l’aide d’équerres métalliques galvanisées. L’entraxe entre les appuis ne doit pas dépasser 1,50 mètre. Au-delà de cet espacement, des flexions trop importantes pourraient être générées. C’est pareil pour la terrasse en composite, à un détail prés, il faut bien penser la structure pour optimiser le rapport qualité/prix. En effet, si une lame, entrée de gamme, nécessite de reposer sur des lambourdes dont l’entraxe entre solives sera de 38 cm, une lame haut de gamme (plus cher à l’achat) nécessitera un écartement de 148 cm maximum entre solives. Ce qui induit moins de lambourde, une mise en œuvre plus rapide. La stabilité de l’ouvrage est maintenue tout en bénéficiant d’une qualité de lame supérieure pour un même prix. Il est conseillé de consulter les abaques* de solivage qui déterminent à quelle distance doivent être placés les éléments en fonction du bois retenu. Pour parer au tassement de la terrasse, les fondations peuvent être renforcées au centre. Afin d’éviter une contamination des lames de terrasse, préférez des lambourdes de la même essence. La mise en place des lames et des caillebotis peut se faire directement par vissage sur les lambourdes ou sur plots réglables. Si vous optez pour ce dernier, un ceinturage devra être réalisé pour camoufler le soubassement. Les caillebotis devront être entourés pour éviter qu’ils ne s’échappent. De même pour les lames en composite, mais on privilégiera les clips au vis.

En effet, sur des lames de plus de 1,50 m, il faudrait une vis tous les 40 cm pour supporter les dilatations hygrométriques et thermiques, le rendu esthétique ne serait alors plus assuré. Il demeure néanmoins quelques dispositions à prendre. Pour les pièces métalliques, il est impératif qu’elles soient galvanisées pour éviter toute corrosion. Préférez des systèmes souples d’utilisation pour faciliter l’entretien et anticiper une maintenance potentielle. A l’inverse des clous, les vis ont l’avantage d’être plus facilement amovibles, de même tous les clips ne permettent pas le changement des lames endommagées. Conservez un espace de 1 cm entre chaque lame pour créer une ventilation idéale et un bon écoulement des eaux de pluie. La pose des lames se fera perpendiculairement aux lambourdes. Dans le cas d’un bardage bois, laissez un espace de 2 cm au minimum entre la dernière lame de ce dernier et celle de la terrasse. Si la pose est perpendiculaire au mur, évitez de chevaucher les lames pour permettre à l’eau de s’écouler. Quant aux lames aux abords d’une piscine, elles devront bien épouser les débords du bassin et ne pas venir en surplomb des margelles. Voilà donc les clefs pour profiter de votre terrasse alliant esthétique et qualité de mise en œuvre.

Tout comme les terrasses, les piscines sont présentes dans l’univers de la maison française. Posés au cœur du jardin, les bassins sont aménagés, éclairés, chauffés. Si la suprématie des piscines enterrées est incontestable, les systèmes hors-sol séduisent. La piscine en bois, de plus en plus demandée, n’est certainement pas étrangère à ce nouveau comportement. Matériau authentique, chaleureux, tactile, sensuel, le bois s’intègre parfaitement dans un espace dédié à la nature. Sur le plan technique, sa légèreté, son conditionnement lui permettent de s’installer presque partout, tandis que les qualités des essences utilisées garantissent son comportement dans le temps. Enfin, doté d’une excellente résistance thermique, le bois conserve la chaleur de l’eau plus longtemps. Autant de raisons pour justifier l’engouement du public. Différentes essences de bois sont envisageables. Il est indispensable de choisir des bois de classe 4 (bois en contact avec le sol ou immergé) ou 5 (bois en contact permanent avec l’eau). La durabilité peut être naturelle ou augmentée artificiellement par traitement. Chaque essence possède une dureté naturelle, liée à la nature du bois, et au séchage naturel ou artificiel. En piscine, l’idéal est d’utiliser des bois « durs » résistants bien au poinçonnage (margelles) et aux chocs. Les essences tropicales telles que le teck (naturellement classe 5), le doussié, l’iroko ou encore l’ipé, naturellement classe 4, peuvent être installées partout, sans autre restriction que leur prix. Dans nos régions, le robinier (classe 4 naturellement) est parfait en margelle et terrasse. Il manque, cependant, de stabilité pour servir de bois de structure. Ce n’est pas le cas, en revanche, du mélèze, cette essence a la particularité remarquable de durcir dans l’eau. Quant aux pins, qu’ils soient du Nord ou des Landes, dès lors qu’ils sont traités et atteignent la classe 4, ils possèdent les qualités requises pour être utilisés partout. Grâce à leur poids et à un conditionnement sur palettes, les piscines bois peuvent être installées sur des terrains inaccessibles aux coques et même aux piscines en béton. Et lorsqu’il est impossible de décaisser profondément ou pas du tout, il reste encore la solution de la pose en hors-sol. Contrairement au bassin hors-sol démontable, la piscine enterrée nécessite des travaux de terrassement et d’aménagements. Si la qualité de structure, madriers ou poteaux, est essentielle, celle du liner qui en assure l’étanchéité l’est tout autant. L’aménagement des lieux autour de la piscine est incontournable en raison du terrassement, c’est un budget à prévoir en plus. De même que celui de l’aménagement technique permanent pour le traitement des eaux, en plus des raccordements d’arrivée et de l’évacuation. Dernier point, la pose de systèmes de sécurité est indispensable pour une piscine dont le niveau de l’eau se situe au même niveau que le sol (barrière, alarme, abri de sécurité, couverture). Une piscine semi-enterrée est particulièrement adaptée à un terrain en pente, elle nécessite un travail de terrassement moins important que pour la piscine entièrement enterrée, et par conséquent, un budget plus léger. Autre intérêt, et non des moindres, c’est la sécurité puisque le bassin dispose forcément d’un rebord. Le fond le plus simple à réaliser est le fond plat et plan, mais il est aussi possible de concevoir un fond à pente inclinée. Les piscines hors-sol, sont à « poser » à même le sol. Sauf exception due à la nature du terrain, ce type de bassin ne nécessite aucun gros chantier, les installateurs recommandent juste de niveler le sol et de rajouter une couche de sable dessous. Il existe des piscines hors-sol pour tous les budgets. Aujourd’hui, elles représentent 35 % des ventes de piscines bois. Facile à monter et à démonter, elle est fournie en kit avec tous les accessoires d’une piscine enterrée. Seules les piscines hors-sol d’une surface d’eau inférieure à 10 m² sont totalement exonérées de déclaration en mairie. Si elles ont une surface d’eau supérieure à 10 m², elles sont exonérées de déclaration uniquement si elles sont installées 3 mois par an puis démontées. Enfin, seules les piscines totalement hors-sol sont exonérées de la loi sécurité. Dès que l’on enterre partiellement, même de quelques centimètres, la loi s’applique. Si le bassin en béton et le hors-sol bois sont les méthodes les plus répandues, une alternative existe : la coque monobloc polyester. Une solution plébiscitée pour sa rapidité de pose et un entretien facile. Les piscines coques ou monoblocs sont fabriquées en usine sur des moules à partir de matériaux composites (fibre de verre et résine). La durabilité de la coque va dépendre de la qualité de la résine. Par la suite, une couche de gel coat, sorte de vernis, est appliqué pour la finition de la piscine. La coque présente l’avantage de la rapidité d’installation. Une simple déclaration de travaux en mairie suffit. En revanche, le passage de la grue, indispensable à la pose, n’est pas toujours aisé. Autre avantage : pas de liner. Son absence autorise le nettoyage à haute pression. Cependant, la partie hors d’eau de la coque pâlit au bout d’une quinzaine d’années sous l’effet des UV. La coque s’adapte à la plupart des terrains. Après d’éventuels travaux d’aplanissement du terrain, on creuse un trou aux dimensions légèrement supérieures à celles du bassin, on pose ensuite, un drain, une membrane géotextile, puis un lit de gravier afin de créer une assise. La coque repose sur ce radier. On procède ensuite au remblaiement avec du gravier. Le prix varie selon la taille du bassin, des options choisies et des conditions d’installations. Pour une coque polyester de 8 m par 4 m, la fourchette de prix est comprise entre 12 000 et 23 000 €. Sans compter l’aménagement des abords et du bassin. Le budget moyen approche donc plutôt 20 000 €, options comprises pour un bassin de dimension standard (entre 8 par 4 m). Quelque soit votre choix, de la qualité de la filtration dépend l’entretien et l’esthétique de votre piscine. Média filtrant (qualité de filtration mesurée en micron), économie d’eau, consommation d’énergie ou encore confort phonique participent aux performances de filtrage. Si toutefois, vous souhaitez opter pour une piscine à l’eau de mer, un système de filtration et un revêtement spécial devront être installés pour résister à la forte corrosion liée au sel. Vous devrez notamment prendre quelques précautions pour la remise en service de votre bassin, telles que ne pas attendre que l’eau ait atteint la température de 15°, réajuster son niveau et son potentiel hydrogène (PH) et procéder à un nettoyage méticuleux des équipements. Les jours rallongent, le thermostat grimpe, pas de doute l’été arrive. Avec lui, le moment de profiter du jardin et de s’adonner aux plaisirs de la baignade. Pour le plaisir des grands et des petits, sécuriser son bassin est primordial et obligatoire. Depuis le 1er janvier 2006, chaque piscine enterrée, ou semi-enterrée, doit posséder un de ces 4 systèmes de sécurité : alarmes, barrières de protection, couvertures de sécurité ou abris de piscine.

L’alarme de piscine est le seul système de sécurité actif. Il en existe 2 types. Les alarmes piscine (alarme immergée, alarme portative) et les barrières infrarouges (alarmes périmétriques). Pour l’alarme immergée, le bloc d’alarme est placé en bordure de bassin, dont un « bras » plonge dans l’eau. Ce capteur permet de déclencher une sirène lorsqu’un corps tombe dans l’eau. Elle doit se déclencher dans les 12 secondes suivant la chute. Ce système est pratique car son installation est rapide. Cependant, il ne convient pas aux bassins possédant des plages immergées dont la pente est inférieure à 30 %. Par ailleurs, certaines alarmes sont incompatibles avec des systèmes de nage à contre courant. Le système d’alarme périmétrique consiste à installer une ceinture invisible autour du bassin, par le biais de bornes (poteaux) émettant des faisceaux laser infrarouges. Les faisceaux sont relayés d’une borne à l’autre. Lorsqu’un faisceau est coupé, l’alarme se déclenche. Si vous optez pour une barrière, elle doit encercler totalement le bassin, mesurer au moins 1,10 m de haut et être située à plus d’un mètre du plan d’eau. Elle doit disposer d’un portillon muni d’un système de verrouillage et dont l’ouverture nécessite au moins 2 actions. Les professionnels proposent dorénavant des barrières escamotables, pour être installées et désinstallées facilement, des barrières transparentes permettant de ne pas dénaturer l’environnement de la piscine, des barrières doublées d’un système d’alarme optique. Quant aux couvertures de piscines (volets roulants, couvertures, fonds mobiles de piscine…), elles assurent aussi la sécurité du bassin. Après la baignade, la couverture de sécurité constitue un véritable « couvercle » qui empêche de tomber à l’eau. A ne pas confondre avec la bâche souple à bulles flottante utilisée pour maintenir la température de l’eau, et qui n’est pas un équipement de protection. Dans le cas de la couverture automatique, les lattes doivent être constituées d’un matériau suffisamment résistant pour supporter le poids d’un homme. Les professionnels proposent aussi, pour la sécurité des bassins, une multitude d’abris différents. L’abri permet de protéger le bassin et de profiter de la baignade en saison plus fraîche. De plus, avec l’effet de serre, il apporte une augmentation non négligeable de la température de l’eau. L’abri englobe le bassin et ses plages pour créer une « pièce » supplémentaire. Il doit être refermé (fermeture sécurisée) après utilisation de la piscine. L’ouverture ne doit pouvoir s’effectuer que par un adulte. Enfin, si vous souhaitez profiter de votre piscine toute l’année, de multiples solutions de chauffage existent dans tous les budgets et pour toutes les piscines.