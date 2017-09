Au rythme des saisons, en fonction de la luminosité et de l’humidité, le DéjàGris® prend de multiples nuances : les rayons du soleil renforcent la brillance du bois, tandis que la couleur argent laisse place au gris anthracite les jours de pluie. À l’image de cette maison bois, le bardage délecte une élégance architecturale. Comme un gigantesque tableau en relief, les lames de châtaignier encadrent les ouvertures de la maison et encouragent la perspective. Alors que le rez-de-chaussée installe l’horizontal, le bardage de l’étage s’évade vers le ciel en pose verticale. Le jeu accorde rythme et mouvement à l’architecture ; une mise en valeur signée Rahuel Bois et Autre logis, le maître d’œuvre. Autre subtilité : les menuiseries en aluminium noir qui creusent le bâti et guident les rayons du soleil. Des apports solaires passifs qui sont conservés dans l’habitat grâce aux matériaux à forte inertie et à l’isolation en fibre de bois, mousse de verre expansé et liège pour les ponts thermiques. Une maison où le gris conjugue économie et art de vivre.