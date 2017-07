Déjà la septième édition des Alpes Home

Depuis 2010, le salon de l’aménagement, de la décoration et de l’art de vivre en montagne essaye de projeter l’habitat de demain en montagne. Découvrez les nouveautés de cette édition 2017, qui se tiendra les 28, 29 et 30 juillet.

Avec plus de 7 000 visiteurs attendus, Alpes Home devient un événement majeur de la saison estivale. Entre les spacieux chalets et hôtels des stations Combloux, St Gervais, Megève ou Chamonix, le projet souhaite perpétuer le lifestyle alpin. Il permettra aussi aux professionnels de s’accorder sur les attentes des vacanciers, afin de rendre plus attractif les plus grandes stations de ski françaises.

Et rendre attractif le domaine skiable, c’est aussi et surtout améliorer la qualité de l’habitat de vacances. Ainsi, Alpes Home servira de place d’échanges pour construire les chalets et hôtels de demain. Les dessiner, les imaginer, réfléchir à l’aménagement de ceux-ci en fonction de la future demande, en fonction de l’incrustation géographique et également en matière de pollution.

Spécialiste de l’habitation de loisir, le groupe Terrésens sera pour la troisième année consécutive partenaire du salon. Il interviendra dans la conception et la vente des futures habitations. « Alpes Home [est] le lieu idéal pour partager nos réflexions et notre vision avec les élus, les professionnels et les propriétaires présents », se félicite le président et fondateur de Terrésens Géraud Cornillon.

Pour plus d’informations sur cet événement, rendez-vous sur le site officiel du salon.

Photos : Alpes Homes – Alexis Cornu