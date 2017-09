Le département d’architecture de Strathclyde récompensé

Le professeur Ashraf Salama, directeur du département d’architecture de l’Université de Strathclyde depuis 2014, a remporté un prix international pour son enseignement, sa recherche et son impact sur la profession.

L’Union internationale des architectes vient de décerner le prix Jean Tschumi à Ashraf Salama, pour son excellence dans l’éducation et la critique architecturale.

Le prix est une reconnaissance pour ses trente années de carrière et ses nombreuses réalisations. Il a notamment dirigé trois départements d’architecture, deux en tant que fondateur (Université Internationale de Misr au Caire et à l’École d’architecture et d’urbanisme de l’Université du Qatar). Il est devenu une personnalité reconnue au niveau mondial sur la pédagogie architecturale et l’architecture des villes émergentes au Moyen-Orient.

« Je suis ravi de recevoir ce prix, a déclaré le professeur Salama, et je suis particulièrement heureux d’avoir pu développer et promouvoir le discours architectural, unique à la profession et son éducation, dans lequel l’humain est au centre, et qui est aujourd’hui reconnu mondialement ».

« Pour le département d’architecture de Strathclyde, il est très important que notre recherche soit bien reconnue par les organisations professionnelles. C’est un département hautement considéré dans le monde entier – j’étais conscient de son travail quand j’étais étudiant de premier cycle au Caire – et être dans une université internationale basée sur la recherche comme Strathclyde, dans une ville cosmopolite comme Glasgow, est extrêmement précieux ».

Le professeur recevra son prix lors d’une cérémonie, organisée lors du Congrès de l’UIA à Séoul, en Corée du Sud, le 6 septembre.

Il a également été nommé pour le prix de la Society of Egyptian Architects, pour son travail qui « a influencé des générations d’architectes dans le monde entier».

Le jury a expliqué : « (Il) a apporté des contributions importantes et influentes à l’éducation architecturale et à la pédagogie du design grâce à ses principaux livres et publications qui ont transformé le discours sur l’enseignement des futurs architectes tout en renforçant leur responsabilité sociale et environnementale dans les sociétés contemporaines ».

Le professeur Salama a publié neuf livres – cinq auteurs et quatre co-édités – 60 journaux, 24 chapitres de livres et plus de 40 essais critiques.

« En plus de ses efforts importants en matière d’éducation architecturale, le Professeur Salama continue de centrer son enseignement sur les défis environnementaux et sociétaux auxquels est confronté l’environnement bâti et de mettre l’accent sur les opportunités créées par ces défis ».

Sous la direction du professeur Salama, le département d’architecture de Strathclyde a été classé parmi les 10 premiers du Guide Universitaire du Royaume-Uni pendant trois années consécutives et a maintenu sa position parmi les 50 meilleures écoles d’architecture européennes de Domus.