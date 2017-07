En juillet 2017, dans la commune de Chateauneuf-du-Pape, dix nouvelles cabanes dans trois domaines d’hébergements éco-responsable ouvrent leurs portes.

Vous pourrez bientôt vous endormir au beau milieu des vignes. Dans la commune de Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse, Gaspard et Emmanuelle ouvrent un nouveau domaine d’hébergement . Entre ballades à pied ou à vélo et initiation œnologique, vous pourrez passer la nuit dans une des 10 nouvelles cabanes bientôt inaugurées. Deux sous-terres, quatre sur pilotis, et les quatre autres flottantes, à vous de choisir celle qu’il vous convient.

Ces petites maisons ont chacune leur identité. Un style plus authentique pour des maisons perchées, un style méditerranéen pour les flottantes, chacun trouvera son compte. Les deux associés ont même collaboré avec un architecte italien, Marco Lavit, afin de réaliser les maisons sur posées sur un lac. Elles sont réalisées en mélèze et en douglas, des bois naturels sans traitement, et isolées en fibres naturelles. Cette expérience vous offrira une réelle connexion avec la nature.

Trois autres domaines existent déjà. Deux en Franche-Comté et le troisième dans l’Oise. Leur projet, débuté en 2009, a pris une ampleur qu’ils n’avaient pas imaginé. La belle histoire a commencé en 2009 par une rencontre. Les premières cabanes furent construites sur un site familiale en Franche-Comptée. Aujourd’hui, les 60 cabanes accueillent chaque année douze mille personnes par an.

Gaspard de Mousquier, contacté par la rédaction, nous parle de ce qui les motive dans leur projet. « On avait envie de trouver un concept qui permettait de valoriser la nature, et qui soit assez innovant pour attirer des gens en Franche-Comptée, pour faire découvrir la région ». Ils espèrent dans les années à venir ouvrir de nouveaux sites, pourquoi pas en Espagne ou en Italie, mais toujours en harmonie avec la nature.

Texte : Sacha Jean / photo : ©Cabanes Nature & SPA