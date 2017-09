Deux maisons bois récompensées

Réalisées par le cabinet d’architecte WAM Design, ces deux maisons de bord de mer viennent de remporter le prix résidentiel RICS South East 2017. Situées à Camber Sands, dans l’East Sussex en Angleterre, ces résidences à fondations flottantes sont construites avec des cadres en acier inoxydable et un bardage en bois Kebony.

WAM Design a été mandaté par un client privé pour construire les deux maisons de plage sur le site d’un ancien bungalow. Achevées il y a trois ans, les deux maisons se fondent presque dans les dunes grâce à la volonté du maître d’œuvre de minimiser l’impact visuel et physique des maisons sur l’environnement.

Cet objectif a beaucoup influé sur le processus de conception et le choix des matériaux. Les architectes ont notamment souhaité créer une continuité dans la structure des bâtiments. Les matériaux sélectionnés, recyclés et durables, ont été choisis pour qu’ils s(harmonisent avec l’environnement de bord de mer et la couleur des dunes. Mais ils devaient aussi être résistants aux conditions météorologiques et aux assauts marins.

Ces résidences à fondations flottantes ont ainsi été construites avec des cadres en acier inoxydable et un bardage en bois Kebony.

La technologie brevetée Kebony est un processus qui modifie les propriétés des bois d’origine durable avec de l’alcool furfurylique – un liquide biologique provenant de déchets de cultures agricoles.

Grâce à ce procédé, le bois obtient une meilleure durabilité et une stabilité dimensionnelle renforcée. Plus résistants, il ne nécessite pas de traitements et possèderait une empreinte carbone inférieure à celle des bois tropicaux, selon une étude conduite par une entreprise indépendante de conseil spécialisée dans l’expertise environnementale, Bergfald & Co.

Le bois Kebony a maintenant obtenu une patine grise-argentée, qui se développe après exposition au soleil et à la pluie tout en conservant ses propriétés techniques.