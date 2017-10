Deux start-ups du bâtiment Syscobat et Kocliko primées

Créé par la Technopôle Domolandes, le Concours national de la Création d’Entreprise Construction Durable 2017 vient de récompenser les start-ups Syscobat et Kocliko. Les deux entreprises ont été distinguées pour l’originalité de leur proposition et le caractère innovant et potentiellement performant de leur projet, destinés au monde du bâtiment.

Syscobat est lauréate du prix de l’Innovation Générale, pour la création du système B2R+. Imaginé en 2013 par Jean-Charles Guillemot, maître d’œuvre et coordonnateur SPS, l’innovation B2R+ est une nouvelle façon de construire.

Le « sandwich conventionnel » (parpaings, briques ou béton) plus isolant et plaque de plâtre est remplacé par un panneau mural fabriqué sur mesure, déjà isolé et terminé avec une face intérieure ignifuge, hydrofuge, résistante aux chocs et prête à jointer. Le panneau est en bois et contient des caissons remplis d’un isolant au choix ainsi qu’un système de coffrage breveté interne destiné à accueillir un béton autoplaçant sur chantier. Le résultat est une construction hybride biosourcée, légère et résistante du fait de la structure poteaux/poutres béton invisible qui peut être dimensionnée pour répondre aux contraintes sismiques.

B2R+ est le seul système constructif « gros œuvre/second œuvre » biosourcé et à taille humaine sur lequel il est possible d’imprimer, sur murs et plafonds, les plans d’étages et les réseaux à l’échelle 1, ainsi qu’un code 2D qui assure la traçabilité numérique des éléments constructifs et « donne vie » au BIM sur le chantier.

Grâce à ce système il est possible de tout construire : maisons ou immeubles jusqu’à 50 mètres de hauteur.

Kocliko remporte le prix de l’Innovation Numérique

La start-up conçoit les outils de demain dans le domaine de l’énergétique des bâtiments. Elle a été primée pour la création d’une plateforme logicielle ultra performante, qui démocratise la SED et l’embarque dans une solution connectée en temps réel.

Cette plateforme permet d’optimiser et de garantir la performance énergétique et le confort à toutes les étapes de la vie du bâtiment. Cette solution réalise un audit automatisé et permanent du bâtiment et des usages (détection de défauts et dérives, étalonnage du modèle). Elle pilote de manière optimale les systèmes de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) en anticipant les usages, la météo, les tarifs de l’énergie et le comportement thermique du bâtiment zone par zone.

À tout moment, la solution peut générer et évaluer automatiquement un grand nombre de bouquets de travaux de rénovation afin de préconiser les meilleurs compromis technico-économiques.

En cas de travaux, la plateforme met ses outils à disposition de la maîtrise d’œuvre pour asseoir une garantie de performance énergétique. A l’arrivée, elle est encore là pour mesurer et vérifier la performance et reprendre le pilotage énergétique.