Ce mois-ci surâ€‰: architecturebois.fr â€“ NumÃ©ro 79 en kiosque

Paroles de Pro en Auvergne :

Blottis dans le massif forestier le plus vaste de France, le Massif Central, les terrains boisés d'Auvergne s’étendent sur plus de 700 000 hectares. Ils couvrent 27 % du territoire régional (26 000 km², 1 440 000 habitants) sur quatre départements (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme). La forêt privée représente 85 % de la globalité des boisements, mais son morcellement est impressionnant, avec une concentration de propriétés forestières en moyenne de deux hectares, dispersées sur trois ou quatre parcelles. Une difficulté que l'interprofession, PromoBois, espère pouvoir atténuer d’autant que le reste de la filière bois, scieurs y compris, tirée pas le secteur de la construction bois, est en plein développement.

Le dossier