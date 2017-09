Du hêtre pour abriter du miscanthus

En avril dernier, l’entreprise Lamont-Colin Energie a inauguré un bâtiment en bois dédié au stockage de miscanthus. Basé à Hagest-sur-Somme, le bâtiment a été construit par une entreprise de la région, BatirWood.

Avec 250 ha de production, Philippe Colin est l’un des principaux producteurs de miscanthus en France. Afin de réunir en un même lieu le stockage, le tri et le conditionnement de sa production, l’entrepreneur a décidé de faire construire un bâtiment de 5 000 m² en bois à Hagest-sur-Somme.

Afin de rendre la maintenance des ballots de miscanthus plus aisée, une grue a été installée directement sous la charpente. Il s’agit d’une première mondiale, qui a nécessité une structure renforcée au niveau de la charpente.

Le constructeur BatirWood, chargé du chantier, a privilégié le lamibois de hêtre (LVL). Cette essence, plus résistante, permet d’obtenir un bâtiment de grande hauteur (15 m au faîtage) et de grande dimension (33 mètres de large pour 154 de long). Pour le toit, le choix s’est porté sur une couverture en fibrociment, le bardage est en bois et les murs sont constitués de miscanthus.

Le bâtiment dispose d’une capacité de stockage de 35 000 m².