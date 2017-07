Du nouveau chez Junddo

Dans quelques jours, Estis deviendra Junddo. Cette maison d’édition de meuble sur mesure créée en 2016 révèle sa nouvelle collection.

La maison d’édition Estis change de nom et annonce sa nouvelle collection. Lancée en 2016, la maison d’édition « Junddo » est un fournisseur de meubles design de fabrication française créé par Arthur Ho et Xavier Aymé, deux ingénieurs français ayant longtemps travaillé à l’étranger. L’idée a germé lors du retour sur Paris de Xavier. Quand les meubles de son 100m² à l’étranger ne convenaient plus pour son 30m² parisien. Il passe alors un CAP menuiserie afin de confectionner ses propres meubles, avant de réaliser qu’il pourrait faire la même chose à une plus grande échelle. Arthur Ho conçoit les maquettes des meubles et Xavier Aymé sert de lien entre les menuiseries françaises et l’entreprise.

C’est en travaillant avec le designer Phillipe Riehling que Junddo a créé une nouvelle table et repensé une table figurant auparavant sur le catalogue de l’Édito. Création originale, la Dyname propose un espace de rangement et s’ajuste en longueur et en largeur. La Samiel, qui figurait auparavant dans le catalogue de la maison l’Édito, peut également être ajustée. Elle a été repensée afin de convenir aux exigences de Junddo, des dimensions ajustables et des meubles en bois massif. Une nouvelle étagère, la Lana, fait également son apparition.

table basse La Samiel

Trois finitions sont proposées pour chaque meuble : hêtre, chêne uni et chêne naturel. Junddo évoque une nouvelle arrivante dans la gamme Portée, leurs étagères à vinyles, ainsi que deux autres meubles conçus par de nouveaux designers.

Texte: Pierre Barbet – Photo de Une : table basse La Dyname – Junddo